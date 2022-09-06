40 дней теракта в Еленовке: представители Красного Креста еще не получили доступ к пленным

Международный комитет Красного Креста до сих пор не получил доступ к находившимся в оккупированной Еленовке военнопленным "Азовстали". После теракта комиссия направила соответствующий запрос, но ответ не получила.

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В ответе на запрос 24 канала в МККК отметили, что просили у соответствующих органов разрешение попасть не к самому месту трагедии, а к находившимся там людям.

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На данный момент представители Международного комитета Красного Креста не получили права доступа к людям, находившимся в центре содержания под стражей в Еленовке 29 июля 2022 года,

– отметили в МККК.

Отмечают, что речь идет о всех категориях – раненых (которых, вероятно, перевезли в медицинские учреждения), погибших и тех, кто не получил ранения в результате трагедии и которых, вероятно, перевели в другое место содержания под стражей.

В команде МККК, посещающей военнопленных, должны были быть специалисты криминалистической экспертизы, которые могли осмотреть тела погибших.

"Этот доступ работники МККК до сих пор не получили, хотя переговоры по этому поводу постоянно ведутся и не прекращались с момента направления первого запроса относительно посещения военнопленных", – подчеркнули специалисты.

Почему доступ комиссии важен

Без доступа невозможно проверить списки погибших. Без доступа невозможно оценить характер ранений тех, кто выжил в трагедии, но получил ранения.

Относительно возвращения тел погибших это прерогатива самих сторон конфликта, но МККК со своей стороны готов быть фасилитатором процесса, как неоднократно случалось в ходе этого международного вооруженного конфликта при обмене телами погибших комбатантов,

– ответили в организации.

Трагедия в Еленовке: коротко

29 июля произошел обстрел колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. В россии сообщили, что есть по меньшей мере 53 погибших. Россия обвинила в обстреле украинскую сторону.

Генштаб ВСУ опроверг обвинения страны-террориста. Россияне устроили теракт, чтобы скрыть пытки и убийства пленных.

В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ЧВК "Вагнера" по личному указанию Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством минобороны россии.

Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что, по предварительным данным международных экспертов, пленные в колонии оккупированной Еленовки были убиты с помощью термобарического оружия.

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