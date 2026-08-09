Удар на триллион рублей: Зеленский раскрыл подробности 40-дневной операции против России

Владимир Зеленский подвел итоги нового этапа украинских ударов по российской логистике. По его словам, эти действия стали ответом на атаки России по украинской инфраструктуре и уже заставили Кремль ощутить последствия войны в собственном тылу.

Об этом глава государства рассказал в ходе интервью для национального телемарафона.

Что сказал Зеленский о 40-дневной операции СБУ против России?

Президент подчеркнул, что Украина действует скоординированно, а удары наносятся не хаотично, а по четко определенным целям. Он также заявил о значительных потерях российской стороны и назвал операцию очень успешной. По словам президента, украинская сторона нашла эффективный асимметричный подход.

Владимир Зеленский заявил, что после российских ударов по украинской логистике Силы обороны провели успешную ответную операцию. По его словам, потери России в результате этой кампании оцениваются примерно в триллион рублей.

Президент отметил, что к операции были привлечены ВСУ, ССО, ГУР, СБУ и Служба внешней разведки. Он также подчеркнул, что украинские силовые структуры в настоящее время действуют совместно при нанесении дальнобойных и среднедальнобойных ударов. Зеленский положительно оценил результаты операции и заявил, что у России из-за потерь возникли серьезные проблемы с логистикой.

Глава государства обратил внимание на то, что российское руководство в течение длительного времени выбирает для своих атак невоенные цели, тогда как Украина сосредоточена исключительно на уничтожении военного потенциала врага. В то же время он предупредил, что продолжение российского террора будет иметь еще более серьезные последствия.

Владимир Зеленский заявил, что Россия все чаще проводит атаки на объекты, не имеющие военного назначения, тогда как Украина сосредоточивается на ударах по военным целям. Президент подчеркнул, что украинская сторона хорошо изучила слабые места российской логистики. По его словам, срыв логистики может напрямую влиять на повседневную жизнь россиян и доступность товаров. Зеленский предупредил, что дальнейшие удары России по украинской логистике могут вызвать ответные действия Украины.

Отдельно Владимир Зеленский раскрыл детали панических действий российского военного командования, которое пытается защитить свои ключевые центры от украинских дронов и ракет. Он отметил, что россияне сосредоточили под Москвой три кольца ПВО, прикрывающие электросети и энергетические объекты, прекрасно понимая неизбежность зеркального ответа со стороны Украины.

Но сколько бы у тебя ни было ПВО, в любом случае ПВО разряжается, и мы все равно будем находить технологии, чтобы отвечать на них, и чтобы они это ощущали,

– констатировал украинский лидер.

Что известно о 40-дневной операции против России?

Старт этой кампании был анонсирован 25 июня, когда Владимир Зеленский заявил об утверждении для Службы безопасности Украины 40-дневной операции воздействия на Россию с целью побуждения к прекращению войны. Официально этот срок истек 4 августа. Тогда же глава Офиса президента Кирилл Буданов призвал общество не зацикливаться на конкретных датах, а уже 4 августа президент сообщил о согласовании новых масштабных операций СБУ.

Напомним, СБУ объявила о результатах 40-дневной операции против России. Более 100 ударов по стратегическим объектам в тылу врага и более 21 тысяча пораженных целей на фронте и в тылу. По данным службы, также было ликвидировано почти 5 тысяч российских военных, нанесены удары по авиации, ПВО, НПЗ, логистическим объектам и судам "теневого флота".