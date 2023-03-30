Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Информацию о планах России набрать еще 400 тысяч добровольцев недавно подали представители британской разведки.

Смотрите также Миллионное войско – страшилка Кремля: почему Путин не способен повторить большое наступление

Какой "цикл жизни" российского контрактника

Как считает Тизенгаузен, потенциальная новая "партия" контрактников будет еще меньше мотивирована, чем предыдущие волны мобилизованных и добровольцев. У них ведь возникнет логический вопрос – а куда девались все предшественники?

Они ведь прекрасно поймут. А зачем набирать еще 400 тысяч? Потому что 350 тысяч, которых мобилизовали, уже заканчиваются. И ведь это не будет какой-то парад к победе. Ими будут просто затыкать дыры на фронте, где их будут беспощадно уничтожать,

– отметил Тизенгаузен.

К тому же Украина продолжает получать современное западное оружие, которое поможет еще эффективнее бороться против оккупантов.

Тизенгаузен предположил, сможет ли Россия набрать 400 тысяч контрактников: смотрите видео

Тизенгаузен подчеркнул, что "цикл жизни" российского контрактника в Украине действительно очень короткий. Сначала они ставят подпись, потом получают деньги, если повезет, за 1 – 2 месяца и возвращаются домой в гробе. Или едут в свои родные края калеками, которые совсем не нужны своему государству.

Простой алгоритм. Вот такой цикл жизни контрактника, который пойдет в эту волну. Сомневаюсь, что они смогут столько призвать. Их нужно накормить, одеть, научить. Еще офицеры им нужны. А откуда их столько взять?

– утверждает Тизенгаузен.

Россия хочет еще 400 тысяч контрактников: коротко