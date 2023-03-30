Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Информацию о планах России набрать еще 400 тысяч добровольцев недавно подали представители британской разведки.
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Какой "цикл жизни" российского контрактника
Как считает Тизенгаузен, потенциальная новая "партия" контрактников будет еще меньше мотивирована, чем предыдущие волны мобилизованных и добровольцев. У них ведь возникнет логический вопрос – а куда девались все предшественники?
Они ведь прекрасно поймут. А зачем набирать еще 400 тысяч? Потому что 350 тысяч, которых мобилизовали, уже заканчиваются. И ведь это не будет какой-то парад к победе. Ими будут просто затыкать дыры на фронте, где их будут беспощадно уничтожать,
– отметил Тизенгаузен.
К тому же Украина продолжает получать современное западное оружие, которое поможет еще эффективнее бороться против оккупантов.
Тизенгаузен предположил, сможет ли Россия набрать 400 тысяч контрактников: смотрите видео
Тизенгаузен подчеркнул, что "цикл жизни" российского контрактника в Украине действительно очень короткий. Сначала они ставят подпись, потом получают деньги, если повезет, за 1 – 2 месяца и возвращаются домой в гробе. Или едут в свои родные края калеками, которые совсем не нужны своему государству.
Простой алгоритм. Вот такой цикл жизни контрактника, который пойдет в эту волну. Сомневаюсь, что они смогут столько призвать. Их нужно накормить, одеть, научить. Еще офицеры им нужны. А откуда их столько взять?
– утверждает Тизенгаузен.
Россия хочет еще 400 тысяч контрактников: коротко
- Как сообщили в британской разведке, Кремль планирует набрать на войну еще 400 тысяч добровольцев-контрактников. Они представляют это не как новую мобилизацию, чтобы у людей не появлялись проявления инакомыслия. Но маловероятно, что Россия наберет столько новых военных.
- 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, по которой якобы должны были набрать 300 тысяч оккупантов. В феврале 2023 года министр обороны Алексей Резников в интервью французскому телеканалу говорил, что на самом деле Россия мобилизовала около 500 тысяч человек
- В течение зимы многие аналитики говорили о возможном "большом наступлении" России. Однако, как заметили в британском издании The Guardian, начавшееся в феврале наступление не дало практически никаких результатов для оккупантов при колоссальных потерях. Сейчас лишь незначительное количество российской армии способно к наступательным действиям.