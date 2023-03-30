Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Інформацію про плани Росії набрати ще 400 тисяч добровольців нещодавно подали представники британської розвідки.

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Який "цикл життя" російського контрактника

Як вважає Тизенгаузен, потенційна нова "партія" контрактників буде ще менше вмотивована, ніж попередні хвилі добровольців та мобілізованих. Адже у них виникне логічне питання – а куди ділися усі попередники?

Вони ж прекрасно зрозуміють. А навіщо набирати ще 400 тисяч? Бо ті 350 тисяч, яких мобілізували, вже закінчуються. І це ж не буде якийсь парад до перемоги. Ними просто затикатимуть діри на фронті, де їх нещадно знищуватимуть,

– зазначив Тизенгаузен.

До того всього Україна продовжує отримувати сучасну західну зброю, яка допоможе ще ефективніше боротися проти окупантів.

Тизенгаузен припустив, чи зможе Росія набрати 400 тисяч контрактників: дивіться відео

Тизенгаузен наголосив, що "цикл життя" російського контрактника в Україні насправді дуже короткий. Спершу вони ставлять підпис, потім отримують гроші, якщо пощастить, за 1 – 2 місяці і повертаються додому в гробі. Або ж їдуть у свої рідні краї каліками, які зовсім не потрібні своїй державі.

Простий алгоритм. Ось такий цикл життя контрактника, який піде в цю хвилю. Сумніваюся, що вони зможуть стільки призвати. Їх потрібно нагодувати, одягнути, навчити. Ще ж офіцери їм потрібні. А звідки їх стільки взяти?

– стверджує Тизенгаузен.

Росія хоче ще 400 тисяч контрактників: коротко