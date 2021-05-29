Более 42 тысяч украинских миротворцев приняли участие в 25 операциях ООН

29 мая 2021 , 19:42
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Источник:

Генштаб ВСУ

С начала независимости Украины более 42 тысяч военных Вооруженных сил приняли участие в 25 миротворческих операциях. Они происходили под покровительством Организации Объединенных Наций.

Поскольку военные имеют уникальный опыт, то они становятся незаменимыми специалистами миротворческих миссий ООН. Это отметил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

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По его словам, Украина как одно из государств-основателей ООН продолжает принимать активное участие в деятельности организации.

Военнослужащие ВСУ в составе международных операций по поддержанию мира и безопасности гарантируют надежную защиту гражданского населения в "горячих точках" мира и укрепляют международный авторитет нашего государства,
– подчеркнул Хомчак.

Он сообщил, что 18-й отдельный вертолетный отряд Миссии ООН (246 военнослужащих) выполняет очень сложные задачи по стабилизации ситуации в Конго.

Национальный персонал из 36 человек в составе миссий ООН поддерживает мир и безопасность в таких странах:

  • Кипр;
  • Косово;
  • Молдова (Приднестровье);
  • Мали;
  • Южный Судан;
  • провинция Абьей.

"Со времен независимости более 42 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины приняли участие в более 25 миротворческих операциях под эгидой ООН", – добавил Хомчак.

Напомним! Сегодня, 29 мая, в мире отмечают Международный день миротворцев ООН.
Автор: Анастасія Мигидюк