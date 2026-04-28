Минус буксир и сухогруз: дроны успешно отработали по враждебным целям

Дроны 422-го полка поразили вражеский буксир и сухогруз на временно оккупированной территории. Военные не уточняют детали операции и где именно им удалось выследить и поразить эти суда.

Подробности ночной атаки украинских БпЛА сообщает подразделение собственных соцсетях.

Смотрите также Вместо плацдарма для будущих войн Крым превращается в обузу для российской армии

Что известно об атаке на российские суда?

Ночью во вторник, 28 апреля, 422-й отдельный полк беспилотных систем "Luftwaffe" поразил враждебные цели., удалось обезвредить два судна страны-агрессора.

Эти корабли использовались россиянами для незаконных морских перевозок. Подразделение заявило, что сухогруз в результате удара дронов получил повреждение, а вот буксир ремонту не подлежит.

Большая баржа-сухогруз повреждена, морской буксир уничтожен. Погрузка – разгрузка не состоялась,

– написал 422 подразделения в собственных соцсетях.

Что известно об атаках по российским целям?

Почти 200 беспилотников атаковали Россию во вторник, 28 апреля. В результате ударов возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе.