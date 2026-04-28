Подробности ночной атаки украинских БпЛА сообщает подразделение собственных соцсетях.
Что известно об атаке на российские суда?
Ночью во вторник, 28 апреля, 422-й отдельный полк беспилотных систем "Luftwaffe" поразил враждебные цели., удалось обезвредить два судна страны-агрессора.
Эти корабли использовались россиянами для незаконных морских перевозок. Подразделение заявило, что сухогруз в результате удара дронов получил повреждение, а вот буксир ремонту не подлежит.
Большая баржа-сухогруз повреждена, морской буксир уничтожен. Погрузка – разгрузка не состоялась,
– написал 422 подразделения в собственных соцсетях.
Что известно об атаках по российским целям?
Почти 200 беспилотников атаковали Россию во вторник, 28 апреля. В результате ударов возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе.
НПЗ в Туапсе поражен уже в третий раз за месяц. Этот завод является ключевым для обеспечения русской армии и экспортирует до 90% нефти., модернизирован в 2013 году, способен перерабатывать до 12 миллионов тонн нефти каждый год.
Спутниковые снимки показывают, что нефтяное пятно от Туапсе расширилось. К слову, в сети указывают, что она приближается к дворцу Путина в Геленджике.