Подробиці нічної атаки українських БпЛА повідомляє підрозділ у власних соцмережах.

Що відомо про атаку на російські судна?

Вночі у вівторок, 28 квітня, 422-й окремий полк безпілотних систем "Luftwaffe" уразив ворожі цілі.Так, вдалося знешкодити два судна країни-агресора.

Ці кораблі використовувалися росіянами для незаконних морських перевезень. Підрозділ заявив, що суховантаж в результаті удару дронів отримав пошкодження, а от буксир ремонту не підлягає.

Велика баржа-сухогруз пошкоджена, морський буксир знищено. Погрузка – розгрузка не відбулася,

– написав 422 підрозділ у власних соцмережах.

Що відомо про атаки по російських цілях?

Майже 200 безпілотників атакували Росію у вівторок, 28 квітня. Внаслідок ударів виникла пожежа на нафтопереробному заводі в Туапсе.