Более 40 стран поддержали создание реестра ущерба, нанесенного Россией: что предусматривает соглашение

В Рейкьявике состоялся саммит Совета Европы. На встрече лидеры стран приняли важные решения, касающиеся восстановления Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что на саммите подписали политическую декларацию о создании реестра ущерба, нанесенного агрессией России против Украины. Такое решение откроет путь к компенсациям.

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Соглашение поддержали более 40 стран мира

По словам Шмыгаля, соответствующий реестр является важным этапом на пути к справедливости и возмещению Украине и украинцам ущерба, который Россия нанесла своей жестокой войной.

Теперь необходимо обеспечить непосредственно работу Реестра, чтобы пострадавшие от российской агрессии могли подавать свои заявления. Наша цель – создание комплексного механизма компенсации, который обеспечит выплату россией полного возмещения Украине в соответствии с международным правом. В частности, за счет российских активов в мире. Двигаемся к цели вместе с партнерами,

– подчеркнул премьер.

Соглашение поддержали 43 страны: смотрите видео

К коалиции присоединились страны за пределами Совета Европы

"Европейская правда" сообщает, что соглашение предусматривает привлечение государств, не входящих в Совет Европы. В то же время, отдельные члены СЕ могут воздержаться от подписания.

Так, создание реестра убытков поддержали 43 государства, в том числе все государства G7 (включая США, Канаду и Японию, не являющихся членами Совета Европы). В составе Совета Европы – 46 членов. 7 государств-членов СЕ решили не приобщаться к этой "антироссийской" договоренности.

Стоит добавить, что это соглашение предусматривает создание базы данных для фиксации ущерба, нанесенного Россией. Кроме того, в эту базу данных будут вноситься финансовые претензии пострадавших к России.

Предполагается, что согласованные и подтвержденные претензии будут реализованы со временем, когда международное сообщество согласует механизм компенсации и источники его наполнения. Известно, что этот механизм еще должны согласовать.