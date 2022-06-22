44 крылатые ракеты россиян находятся в море, в то же время погода помогает избежать высадки десанта

В акватории Черного моря по состоянию на 22 июня находятся 5 ракетных кораблей. Кроме того, там сосредоточены 3 больших десантных кораблей и подводная лодка.

Новость сообщила пресс-служба оперативного командования "Юг". Украинцев предупредили об угрозе ракетных ударов. Корабли, ВДК и подводная лотка несут 44 крылатые ракеты.

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Корабельная группировка вражеских сил в количестве 5 ракетных кораблей, 3 ВДК и 1 подводная лотка несут угрозу ракетного удара 44 крылатыми ракетами,

– говорится в сообщении.

В ОК "Юг" заявил, что в ночь на 22 июня зафиксировали штормовую погоду. Она не способствует высадке десанта.

Важно! Украинцы призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Когда извещают об опасности, нужно немедленно идти в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Пренебрегать этим правилом нельзя, ведь оно спасает жизнь.

Также людям напоминают, что доверять стоит только информацию из официальных источников.

У оккупантов нет силы для высадки десанта

Сергей Братчук – спикер Одесской областной военной администрации – заявил, что российские корабли – до сих пор – в северо-западной части акватории Черного моря. Страна-оккупант продолжает блокировать порты Украины. В планах захватчиков – высадить десант для захвата Одессы. В то же время у россиян нет такой возможности.

"Мы постоянно говорим о риске проведения военно-морской десантной операции. Хотя у врага нет возможности это сделать. Нет сил, недостаточно средств огневого поражения", - заявил Братчук.

Данные британской разведки

Данные британской разведки свидетельствуют, что украинские военные наносят прицельные ракетные удары по кораблям, которые Россия держит в акватории Черного моря. Это создает оккупантам множество проблем. В частности, враг не может высадить десант на побережье Одесской области. В июне 2022 года на дно пошел российский корабль "Василий Бех".

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