Таких потерь еще не было, – пропагандисты сетуют на печальную судьбу 448 ракетной бригады

ВСУ отомстили за Сумы, ударив по расположению россиян на Курщине. Те же начали "анализировать", можно ли назвать это ударом возмездия. И пришли к выводу, что да. Детали передает 24 Канал.

Кирилл Буданов почти сразу назвал, что к террору в Сумах причастны российские 112 и 448 ракетные бригады. Они нанесли удары с территории Воронежской и Курской областей.

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Что пишут россияне о мести ВСУ за Сумы и своих потерях на Курщине

Согласно публикации одного из пропагандистских телеграм-каналов, месть от ВСУ прилетела по селу Клюква в Курской области. Интересно, что сначала россияне неохотно говорят, что это была месть Сил обороны. И вообще якобы не признают, что виновата 448 ракетная бригада. Однако указывают: было очевидно, что может быть ответ, но российское командование не приняло мер.

Показываем на карте село Клюква, где дислоцировалась 448 ракетная бригада

Пропагандист признает: таких потерь у бригады еще не было. Она не исчезла, потому что большая. К тому же на Курщине разместили не всех ее бойцов. Но значительная часть оккупантов отправилась в ад.

И традиционно для "военкоров" сетует, что командиры не уберегли личный состав – потому что "не поверили, недооценили". А также критикует российское минобороны, поскольку те пишут о 109 сбитых беспилотниках. Между тем до цели долетели якобы более 30. Так что удар по Клюкве является настоящим ударом возмездия.

Силы обороны ударили по россиянам дронами за Сумы

В Генштабе ВСУ сообщили, что 448 бригада размещалась на Курщине постоянно, а не временно. СБС, ССО, СБУ атаковали ряд объектов в Курской области, связанных с военными преступниками.

Была зафиксирована вторичная детонация боеприпасов. Результаты удара еще уточняют.

Кстати, вечером 15 апреля стало известно, что количество жертв российской атаки по Сумах возросло до 36. В больнице умер еще один человек.