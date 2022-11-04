США поставит Украине 45 танков, дроны Phoenix Ghost и систему ПВО Hawk

Штаты продолжают поддерживать Украину в борьбе с российскими оккупантами. Пентагон 4 ноября объявил о помощи Украине в 400 миллионов долларов.

О новом пакете помощи рассказала Сабрина Синг – заместитель спикера Петагона. За считанные часы до сообщения Алексей Резников анонсировал хорошие новости из США.

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Что вошло в новый пакет помощи

ПВО Hawk (установки прошлого поколения, которые во время Холодной войны были главным зенитным комплексом США и стран НАТО во времена Холодной войны).

250 БТР М1117;

40 бронекатеров;

1100 беспилотников Phoenix Ghost.

Сообщают, что танки, которые передадут Украине – чешские. Их модернизацию будут спонсировать США и Нидерланды.

Часть танков Украина получит еще в декабре 2022 года. Кроме того, они будут поступать в течение 2023 года.

Чем известны Phoenix Ghost, которые получит Украина

Phoenix Ghost могут находиться в воздухе до 6 часов и способны взлетать вертикально. Беспилотники предназначены для того, чтобы уничтожать цели (боевая часть позволяет ликвидировать среднебронированные цели).

Реакция Зеленского

Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена и американский народ за помощь. Президент заявил, что эта бронетехника поможет освободить украинскую землю от российских оккупантов.

Благодарю Джо Байдена за очередной пакет военной помощи на 400 миллионов долларов. За бронетехнику, которая поможет нам увольнять украинскую землю. Ценим эту неизменную поддержку,

– заявил Зеленский.

Андрей Ермак также поблагодарил Штаты за выделенную помощь. Глава Офиса Президенту подчеркнул, что вместе зло удастся одолеть.

Греция впервые направила бронетехнику для героев ВСУ

Зеленский во время обращения 3 ноября сообщил, что Греция впервые направила бронетехнику для ВСУ. Это именно то, в чем сейчас нуждается Украина. Соответствующее заявление украинский лидер сделал, комментируя визит в Киев Екатерины Сакелларопулу – своей греческой коллеги.

Зеленский и Сакелларопулу обсудили сотрудничество Украины и Греции. Также одним из приоритетов разговора было восстановление Украины. Зеленский отметил, что многие греки жили в Мариуполе, в районе Мариуполя.

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