Россия атаковала "Шахедами", результаты "Рамштайна": хронология 478 дня войны
Россия не оставляет попыток наступать на Украину. Несмотря на это, Вооруженные Силы Украины сильно обороняются и контратакуют врага.
Какая ситуация в дипломатии и поле боя – читайте в тексте 24 Канала.
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- рассматривается возможность создания IT-коалиции в рамках клуба "Рамштайн";
- уже существует четкая позиция о создании тренировочной коалиции F-16;
- программу для тренировки украинских пилотов, а также подготовки техников и инженеров должны подготовить к июлю;
- обучение наших пилотов будет продолжаться 4 – 6 месяцев;
- украинские пилоты смогут протестовать шведские истребители Gripen;
- встреча министров обороны в рамках Комиссии Украина – НАТО состоялась впервые за 7 лет;
- Украина уже построила многоуровневую систему ПВО и сейчас развивает ее;
- Киеву 2 корабля передали Великобритания и Нидерланды, Турция – строит корвет для Украины.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили:
- 2 пункта управления;
- зенитно-ракетный комплекс С-300;
- 4 района сосредоточения личного состава и военной техники противника;
- 3 склада боеприпасов;
- 7 артиллерийских подразделений на огневых позициях врага.
3:09 Оператор Patriot рассказал о моменте сбивания "Кинжала" над Киевом. Он отметил, что был поражен своим достижением и понял, что оно войдет в историю.
Мы поняли, что Patriot сработал. В следующий раз, когда мы увидели на своих мониторах не одну, а шесть ракет "Кинжал", то поняли, что нужно браться за работу,
– рассказал 30-летний Вячеслав.
00:30 Глава Минобороны Украины заявил, что наше государство уже построило многоуровневую систему ПВО и сейчас ее развивает. Также в Украине начала развиваться морская коалиция.
Кроме того, на "Рамштайне" партнеры Украины обязались и предоставить нашим защитникам новые системы и ракеты. По словам Алексея Резникова, в июне – июле Украина может получить первые "Hawk" и ракеты к ним.
Также по два корабля передали Великобритания и Нидерланды, а Турция строит корвет для Украины.