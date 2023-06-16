Россия атаковала "Шахедами", результаты "Рамштайна": хронология 478 дня войны

Россия не оставляет попыток наступать на Украину. Несмотря на это, Вооруженные Силы Украины сильно обороняются и контратакуют врага.

Какая ситуация в дипломатии и поле боя – читайте в тексте 24 Канала.

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Только за минувшие сутки россияне потеряли на войне в Украине 590 единиц личного состава, с 24 февраля 2022 – 218 500 военных.

Статистика потерь врага по состоянию на 16 июня / Инфографика Генштаба ВСУ

рассматривается возможность создания IT-коалиции в рамках клуба "Рамштайн";

уже существует четкая позиция о создании тренировочной коалиции F-16;

программу для тренировки украинских пилотов, а также подготовки техников и инженеров должны подготовить к июлю;

обучение наших пилотов будет продолжаться 4 – 6 месяцев;

украинские пилоты смогут протестовать шведские истребители Gripen;

встреча министров обороны в рамках Комиссии Украина – НАТО состоялась впервые за 7 лет;

Украина уже построила многоуровневую систему ПВО и сейчас развивает ее;

Киеву 2 корабля передали Великобритания и Нидерланды, Турция – строит корвет для Украины.

После завершения совещаний "Рамштайна" министр обороны Украины Алексей Резников пообщался с журналистами и рассказал, какую помощь получит Украина. В частности:

2 пункта управления;

зенитно-ракетный комплекс С-300;

4 района сосредоточения личного состава и военной техники противника;

3 склада боеприпасов;

7 артиллерийских подразделений на огневых позициях врага.

В Генштабе ВСУ рассказали, что враг сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Авиация сил обороны ВСУ за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, уничтожила 20 иранских ударных дронов типа Shahed-131/136, беспилотники оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и еще 3 разведывательных дрона.Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили:Россияне атаковали Украину двумя дронами. В Генштабе ВСУ рассказали, что наши силы ПВО смогли сбить все иранские беспилотники.Аналитики американского Института изучения войны отметили, что наступательные операции ВСУ создают условия для более широкого контрнаступления. В ISW заявили, что ВСУ продолжают наступательные операции. И, вероятно, делают это для того, чтобы создать условия "для более широких целей украинского контрнаступления, которые не сразу понятны и, следовательно, являются начальной фазой продолжающегося контрнаступления".

3:09 Оператор Patriot рассказал о моменте сбивания "Кинжала" над Киевом. Он отметил, что был поражен своим достижением и понял, что оно войдет в историю.

Мы поняли, что Patriot сработал. В следующий раз, когда мы увидели на своих мониторах не одну, а шесть ракет "Кинжал", то поняли, что нужно браться за работу,

– рассказал 30-летний Вячеслав.

Воздушные силы вечером 15 июня предупредили, что на Юге зафиксировали движение "Шахедов". Их заметили в Одесской и Николаевской областях, работала противовоздушная оборона.

00:30 Глава Минобороны Украины заявил, что наше государство уже построило многоуровневую систему ПВО и сейчас ее развивает. Также в Украине начала развиваться морская коалиция.

Кроме того, на "Рамштайне" партнеры Украины обязались и предоставить нашим защитникам новые системы и ракеты. По словам Алексея Резникова, в июне – июле Украина может получить первые "Hawk" и ракеты к ним.

Также по два корабля передали Великобритания и Нидерланды, а Турция строит корвет для Украины.