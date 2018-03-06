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4G в Украине: когда заработает и как подключить

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Когда в Украине заработает скоростной мобильный интернет
Когда в Украине заработает скоростной мобильный интернет / 24 Канал

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, продала частоты для развития в Украине технологии 4G. Мобильные операторы, которые их приобрели, теперь имеют все возможности для внедрения этого стандарта мобильного интернета.

Кто поделил трофей

31 января частоты для 4G приобрели три ведущих украинских мобильных оператора: Lifecell приобрел два лота суммарно на 30 МГц по 909,25 миллиона гривен, "Киевстар" – купил три лота суммарно на 30 МГц по 916,3 миллиона гривен и "Vodafone-Украина" – два лота суммарно на 20 МГц за 631 миллион гривен.

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6 марта три крупнейших мобильных оператора Украины приняли участие в торгах при частоте в диапазоне 1800 МГц за право развернуть на них связь стандарта 4G.

Государственный бюджет за 4G лицензии пополнился 7,9 миллиардов грн.

Различия между 3G и 4G

Напомним, в чем разница: в скорости. В теории мобильный интернет в 4G в 10 раз быстрее 3G. Но на практике, говорят специалисты, разница будет в 4-5 раз, в конце концов, тоже немало.

Если более понятно, то 4G позволит, в частности, без проблем играть в онлайн-игры любой сложности, использовать мультимедийный интернет-контент в качестве Full-HD.

Еще для сравнения скорости: пропускная способность сетей 3G составляет 3 Мбит в секунду для неподвижного абонента, и 384 Кбит в секунду – для подвижного (в транспорте), 4G должны обеспечивать 100 Мбит для подвижных и 1 Гбит для стационарных пользователей.

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Кто и когда запустит 4G

Как пояснил в комментарии сайту "24" руководитель сектора "ИТ и Телеком" Офиса эффективного регулирования Александр Кубраков, когда операторы запускали стандарт 3G – прокладывали много оптоволоконных линий, поэтому сейчас более-менее опорная сеть уже готова. Когда устанавливали оборудование 3G – появилось немалое количество базовых станций, на которых установлено оборудование 4G-ready. Итак, когда лицензии уже получены, 4G смогут достаточно быстро внедрить во многих регионах.

Хотя Кубраков напомнил – мы видели, как внедрялся 3G, он не одномоментно появился везде, а город за городом. Так же, вероятно, будет и с 4G.

Впрочем, например, в Киевстар сообщили о планах запустить 4G в первой половине 2018 года: мобильный оператор уже подготовил свою сеть к запуску мобильного интернета нового поколения на частотах 1800 МГц и закупил дополнительно 500 базовых станций для 4G на частотах 2600 МГц, аукцион на которые прошел 31 января.

На сайте Vodafone Украина указано, что технически оператор готов к запуску сети 4G, на конец марта-начало апреля запланированы первые запуски 4G в крупных городах. Полноценное покрытие Vodafone обещает в июне.

В lifecell на данный момент даты запуска не называли.

Как подключить 4G

Для этого нужно иметь соответствующие гаджеты, которые поддерживают стандарт 4G, и SIM-карту с такими "умениями". Все мобильные операторы в Украине уже продают SIM-карты стандарта USIM, которые поддерживают новый стандарт связи.

Для абонентов Киевстар есть специальные коды, которые помогут проверить:

- будет ли работать SIM-карта в сети 4G. Наберите код *245*4# вызов;
- поддерживает ли телефон 4G – набрать код *245*5# вызов.

В некоторых моделях смартфонов с 2-мя SIM-картами только 1-й слот "умеет" работать с сетями последнего поколения. Чтобы узнать, есть ли такое ограничение, нужно обратить внимание на маркировку слотов на мобильном устройстве и, если надо, переставить SIM-карту в соответствующий слот.

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Автор: Янина Ткачук
Теги: Новости Украины Публикации Интернет мобильные устройства Статьи
Источник: 24 Канал
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