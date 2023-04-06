Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он отметил, что Путин с Лукашенко должны были лично обсудить дальнейшие действия по размещению в Беларуси российского тактического ядерного оружия.

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Надо загладить конфуз

У российского и белорусского диктаторов есть общение на регулярной основе, когда Лукашенко просит у Путина деньги.

А сейчас денег в бюджете Беларуси катастрофически не хватает. ВВП страны продолжает снижаться. В России тоже большая дыра в бюджете, и дать средства Беларуси ей не из чего,

– отметил политтехнолог.

Встреча Путина и Лукашенко, состоявшаяся 5 апреля, отличается от других, потому что им нужно было загладить конфуз.

"На прошлой неделе Путин рассказал одно про размещение ядерного оружия в Беларуси, Лукашенко совсем другое по этому поводу. И тогда пришлось что-то объяснять послу России в Беларуси Грызлову, затем главе минобороны России Шойгу. И они все вместе наговорили себе на вторую Гаагу", – подчеркнул Шейтельман.

Путин сначала заявил, что Россия разместит в Беларуси ядерное оружие, но не передаст его этой стране. Иначе он наруши Договор о нераспространении ядерного оружия в 1968 года.

Но Лукашенко в своем обращении к белорусскому народу рассказал, что именно он командует российскими войсками на территории Беларуси. Но в этом случае российское ядерное оружие передается в его распоряжение.

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Кроме того, самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что они с Путиным еще будут решать, какое именно оружие получит Минск.

В этот момент Беларусь становится ядерным государством,

– подчеркнул собеседник.

Также Шойгу признал, что Россия передает Беларуси самолеты и ракетные установки, и белорусские военные уже проходят на них обучение.

"Он признал, что российское ядерное вооружение передадут белорусам. И это точно нарушение Договора 1968 года. Это может иметь очень серьезные последствия", – уверен Шейтельман.

Должны противостоять

Китай в ответ на заявления России и Белоруссии подчеркнул, что считает Крым – территорией Украины, что он выступает за ее территориальную целостность, и что Пекин против войны, развязанной Россией.

Собеседник напомнил, что Путин и Си Цзиньпин по результатам встречи в Москве заявили, что будут бороться за не распространение ядерного оружия. Но кремлевский диктатор эту договоренность сразу нарушает. А ведь Китай является одним из гарантов по Договору 1968 года, и он обязан отреагировать.

"Во время визита Эммануэля Макрона в Пекин они с Си Цзиньпином будут обсуждать этот пункт. Ведь Франция вместе с Китаем должна противостоять агрессии России», – заметил Михаил Шейтельман.

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