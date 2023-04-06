Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він зауважив, що Путін з Лукашенко мали особисто обговорити подальші дії щодо розміщення в Білорусі російської тактичної ядерної зброї.

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Треба загладити конфуз

У російського та білоруського диктаторів є спілкування на регулярній основі, коли Лукашенко просить у Путіна гроші.

А зараз грошей в бюджеті Білорусі катастрофічно не вистачає. ВВП країни продовжує знижуватись. В Росії теж велика дірка в бюджеті, і дати кошти Білорусі їй немає з чого,

– зазначив політтехнолог.

Зустріч Путіна та Лукашенко, що відбулась 5 квітня, відрізняється від інших, тому що їм потрібно було загладити конфуз.

"На минулому тижні Путін розповів одне про розміщення ядерної зброї в Білорусі, Лукашенко зовсім інше з цього приводу. І тоді довелося щось пояснювати послу Росії в Білорусі Гризлову, потім главі міноборони Росії Шойгу. І вони всі разом наговорили собі на другу Гаагу", – наголосив Шейтельман.

Путін спочатку заявив, що Росія розмістить в Білорусі ядерну зброю, але не передасть її цій країні. Інакше він порушив би Договір про нерозповсюдження ядерної зброї 1968 року.

Але Лукашенко, у своєму зверненню до білоруського народу, розповів, що саме він командує російськими військами на території Білорусі. Але в такому випадку російська ядерна зброя передається в його розпорядження.

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Крім того, самопроголошений президент Білорусі заявив, що вони з Путіним ще будуть вирішувати, яку саме зброю отримає Мінськ.

В цей момент Білорусь стає ядерною державою,

– підкреслив співрозмовник.

Також Шойгу визнав, що Росія передає Білорусі літаки та ракетні установки, і білоруські військові вже проходять на них навчання.

"Він визнав, що російське ядерне озброєння передадуть білорусам. І це точно є порушення Договору 1968 року. Це може мати дуже серйозні наслідки", – впевнений Шейтельман.

Повинні протистояти

У відповідь на заяви Росії та Білорусі Китай наголосив, що вважає Крим – територією України, що він виступає за її територіальну цілісність, і що Пекін проти війни, яку розв'язала Росія.

Співрозмовник нагадав, що Путін і Сі Цзіньпін за результатами зустрічі в Москві заявили, що будуть боротися за нерозповсюдження ядерної зброї. Проте кремлівський диктатор цю домовленність одразу порушує. Але ж Китай є одним з гарантів по Договору 1968 року, і він зобов'язаний відреагувати.

"Під час візиту Еммануеля Макрона в Пекін вони з Сі Цзіньпіном будуть обговорювати цей пункт. Адже Франція разом з Китаєм повинна протистояти агресії Росії", – зауважив Михайло Шейтельман.

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