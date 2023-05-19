Оказались под завалами: под Бахмутом погибли 5 белорусских бойцов полка Калиновского

19 мая 2023, 17:32
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Источник:

"Белорусский Гаюн"

Во время стрелкового боя под Бахмутом, отражая атаку россиян, погибли пятеро белорусских бойцов полка Калиновского.

Белорусские активисты сообщили, что бойцы вели бой, когда россияне ударили по зданию, в котором находилась группа полка. Здание обрушилось.

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Военные оказались под завалами

Да, четыре бойца оказались под завалами здания, не было возможности эвакуироваться. Командир группы погиб при эвакуации и прикрытии отхода группы.

К слову, 17 мая сообщали о гибель одного бойца полка Калиновского, четверо объявили пропавшими без вести.

Отмечали, что пропавшие белорусы "точно не находятся в плену". Также была информация, что несколько бойцов полка получили ранения различной степени тяжести.

Что известно о полке Калиновского

  • Полк имени Кастуся Калиновского – это военное формирование Вооруженных сил Украины, но оно состоит из белорусских добровольцев.
  • Формирование было основано в марте 2022 года для защиты Украины, а именно – города Киева.
  • В полк входят члены тактической группы "Беларусь", участники "Белого легиона", "Молодого фронта", а также другие белорусы, воевавшие в нашей стране еще с 2014 года.

Автор: Ольга Музика