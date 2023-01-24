Кабмин уволил 5 глав ОВА и утвердил важное назначение
Источник:Олег Немчинов
Кабмин уволил 5 глав ОВА. Соответствующее решение было принято во время заседания 24 января. В этот день в Украине произошел ряд кадровых изменений.
Кроме того, Кабмин принял важные решения по заместителям министров. Подробности раскрыл Олег Немчинов.
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По состоянию на 24 января Кабмин согласовал увольнение:
- Валентина Резниченко с должности руководителя Днепропетровской ОВА;
- Александра Старуха – руководителя Запорожской ОВА;
- Алексея Кулебу – Киевской ОВА;
- Дмитрия Живицкого – Сумской ОВА;
- Ярослава Янушевича – Херсонской ОВА.
Другие кадровые решения Кабмина
Кабмин 24 января также уволил с должностей заместителей министров:
Вячеслава Шаповалова – заместителя министра обороны;
Ивана Лукерю – заместителя министра развития общин и территорий;
Вячеслава Негоду – заместителя министра развития общин и территорий;
Виталия Музыченко – заместителя министра социальной политики.
Кроме того, Кабмин назначил Алексея Соболева замминистром экономики.