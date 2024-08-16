5 киевская штурмовая бригада получила от общины Киева 600 Mavic и FPV-дронов, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко передал от общины столицы 600 беспилотников различных типов бойцам 5 отдельной штурмовой Киевской бригады.

Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

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"Передал от общины столицы очередную партию помощи нашим защитникам на фронт. К бойцам 5-й отдельной киевской штурмовой бригады отправились на Донбасс 600 БпЛА. Из них 300 10-дюймовых FPV-дронов, оборудованных тепловизионными камерами, и 300 дронов Mavic", – написал Виталий Кличко.

Военные получили партию дронов от общины Киева / Фото Виталия Кличко

Это не первая помощь ВСУ от общины Киева

Мэр Киева отметил, что в конце июля он в очередной раз посещал военных на передовой и тогда передал 5 штурмовой еще 250 БпЛА различных типов.

Сегодня, когда ситуация на фронте очень сложная, нашим защитникам особенно нужны поддержка и помощь. И мы делаем все возможное, чтобы обеспечивать бойцов необходимым оборудованием и снаряжением и приближать победу, – подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко посетил 4 бригады на Харьковском направлении и на Донбассе и передал от общины Киева около 500 дронов и системы РЭБ.

Также в начале августа Кличко передал от Киевской общины 1200 БпЛА различных типов и 60 автомобильных систем РЭБ бойцам 112 отдельной бригады теробороны Киева.