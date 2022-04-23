8 одесситов в больнице, – Труханов о ракетном ударе по жилому дому в Одессе
23 апреля 2022 , 18:04Читати новину українською
Источник:Одесский горсовет
Во время обстрела Одессы россиянами 23 апреля вражеская ракета попала в жилой дом. Есть пострадавшие.
По словам мэра Одессы, на месте работают спасатели и медики, пострадавшим оказывают необходимую помощь. В городские больницы доставили 8 одесситов.
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Труханов прибыл на место трагедии и отчитался, что все службы работают максимально оперативно и скоординированно. В настоящее время спасатели разбирают завалы.
Труханов в больнице / Фото Одесского горсовета
Все это пока мирная Одесса готовилась к Светлому Христовому Воскресению. Верю в возмездие и справедливость. А значит – в победу Украины над извергами,
– сказал Труханов.
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