5 украинцев могут находиться под завалами в Турции, – МИД

В Турции продолжается разбор завалов после серии ужасных землетрясений, произошедших 6 февраля. В МИД Украины говорят, что под завалами могут находиться 5 украинцев.

Детали сообщил спикер украинского МИД Олег Николенко, передает 24 Канал.

Смотрите также Совпадение факторов: эксперт объяснил, почему землетрясение в Турции повлекло столько жертв

Николенко отметил, что украинские консулы уже отправились в зону стихийного бедствия на Юге Турции для помощи украинцам. Дипломаты везут:

теплую одежду,

предметы первой необходимости,

лекарства.

На месте они будут координировать поиски пропавших граждан, медицинскую помощь пострадавшим и организацию эвакуации.

Есть информация о вероятном пребывании 5 украинцев под завалами. МИД и посольство активно взаимодействуют с турецкими властями ради их спасения. 1 гражданка была госпитализирована. Угроз ее жизни нет,

– заверил Николенко.

Всего дипломаты уже разыскали 103 украинца. Другие 22 гражданина не выходят на связь, но наш МИД работает, чтобы установить их местонахождение.