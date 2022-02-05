В 50 километрах от украинской границы: Россия анонсировала новые военные учения

В России анонсировали проведение новых военных учений. Они состоятся в Ростовской области в 50 километрах от границы с Украиной.

К учениям привлекут танки, пехоту и артиллерию. Их запланировали на 11 февраля.

Заметьте Россияне провели учения беспилотников и артиллерии в оккупированном Крыму

На учениях будет 70 единиц спецтехники

В российском Минобороны заявили, что к учениям привлекут около 400 военнослужащих и 70 единиц спецтехники. На своих военных учениях планируют отработать оборонительные и наступательные навыки.

Страна-агрессор вблизи украинских границ планирует также отработать оборону объектов после условной атаки. К учениям привлекут танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3 и беспилотники.

Россия стягивает войска к Украине

По данным западной разведки, Россия стягивает войска к украинской границе. В СМИ пишут о намерениях России начать полномасштабное вторжение в Украину, однако Кремль все отрицает.

Стягивание войск в оккупированный Крым, Беларусь и участки границы России с Украиной объясняют проведением учений.

Также Россия продолжает поставлять вооружение и необходимое обеспечение боевикам на Донбассе.

Больше об агрессивных намерениях Кремля в выпуске "Измены и победы": смотрите видео

Похожие учения россияне провели на территории оккупированного украинского Крыма. Там страна-агрессор отрабатывала использование беспилотников и бои в прибрежных районах.