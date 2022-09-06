50-летние носилки и аптечки, которые никого не спасут: Небитов о находках на позициях россиян
Источник:Телеграмм Андрея Небитова
Руководитель полиции Киевщины Андрей Небитов показал, как выглядит то, что должно спасать жизнь оккупантов. России, очевидно, безразлично на жизнь тех, кого посылают умирать за путина.
Аптечку, которая попала в Украину из СССР, носилки 1972 года нашли под Макаровым в березовой роще. Хотя сумка с лекарственными средствами выглядит довольно современно, на наполнение смотреть без смеха просто невозможно.
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Невероятное наполнение аптечки россиян
Первым, что попало на глаза, была инструкция к ней. На первых страницах расписаны разработчики: подробно, с должностями. Наверное, чтобы пока раненый боец будет искать, как использовать жгут – он истек кровью.
Кроме того, инструкция на упаковках некоторых элементов стерлась от воды. Напомним, что "взять Киев за 3 дня" россияне пытались зимой, в условиях повышенной влажности. Яркий пример отношения руководства государства-оккупанта к своим бойцам.
В аптечке 2018 производства нашли:
- обезболивающее промедол;
- тампон индивидуальный противохимический;
- таблетки для обеззараживания воды Аквабриз;
- жгут Эсмарха для использования в стационарных условиях. Его, согласно инструкции, перед использованием нужно продезинфицировать марлей, которая и в набор не входит, дважды с перерывом в 10 минут.
Перечисленное – все наполнение. В рекомендациях отмечено, что все это чудо нужно хранить при температуре от 0 до 35 градусов.
Я так понимаю, эту аптечку со жгутом надо где-то в трусах носить зимой, чтобы не нарушить условия хранения.
– иронизирует Андрей Небитов.
Аптечки украинских воинов
Аптечки, которыми оснащены украинские подразделения, на фоне российских выглядят невероятно, хотя для современных армий ничего особенного. По сравнению с российскими они больше, более оснащены и с турникетом вместо жгута.Достойно внимания! Жгут и турникет выполняют одинаковую функцию, однако совершенно разные по конструкции и материалам. В отличие от резиновой ленты, современный турникет более эффективен и удобен в использовании.
Как подчеркнул руководитель полиции Киевщины, наши аптечки – это районная поликлиника где-то в Улан-Уде по количеству медицинских препаратов.
На находку отреагировал и советник Министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. По его мнению, ведомство шойгу явно не собиралось лечить "вторую армию" от ран и болезней. Так что нашим защитникам будет меньше мороки.
Полный обзор находки от Андрея Небитова: смотрите видео