50 миллиардов евро для Украины: Европарламент и Совет ЕС согласовали новый механизм поддержки

Европарламент и Совет ЕС достигли предварительной договоренности о создании нового единого специального инструмента для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины, одновременно поддерживая ее усилия по проведению реформ на ее пути вступления в ЕС. Общий бюджет Фонда в Украине составит 50 миллиардов евро.

Этот механизм объединит бюджетную поддержку нашего государства со стороны ЕС в один единый инструмент, который обеспечит согласованную, предсказуемую и гибкую поддержку на 2024 – 2027 годы, адаптированную к беспрецедентным вызовам поддержки страны в состоянии войны.

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ЕС планирует начать выплаты уже в марте

Министр финансов Бельгии подчеркнул, что ЕС готов поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Механизм для Украины позволит нам направить последовательную и предсказуемую поддержку Украине, чтобы помочь ее народу восстановить свою страну в условиях беспрецедентных вызовов, вызванных российской агрессивной войной. В то же время эта поддержка поможет Украине продвигать реформы и усилия по модернизации, необходимые ей для продвижения на пути к будущему членству в ЕС,

– заявил Винсент Ван Петегем.

Кстати, Шарль Мишель заявил, что Европейский совет решил начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы.

Президент Европейской комиссии сообщила, что ЕС планирует начать выплаты в марте.

Вчерашнее политическое соглашение о выделении Украине 50 миллиардов евро – это большой шаг вперед. Европа верна своему слову. Мы продолжим предоставлять столь необходимое финансирование и обеспечивать предсказуемость для нашего храброго партнера и перспективного члена. Мы планируем начать выплаты в марте,

– заявила Урсула фон дер Ляйен.

Структура Украинского Фонда: три столпа

В Совете ЕС сообщили, что механизм в Украине будет структурирован по трем столпам:

Правительство подготовит "План Украины" , в котором определит намерения по восстановлению, реконструкции и модернизации, а также реформы, которые планирует осуществить в рамках процесса вступления в ЕС. Финансовую поддержку в форме грантов и займов будут оказывать на основе выполнения этого плана, что будет подкрепляться рядом условий и графиком выплат.

, в котором определит намерения по восстановлению, реконструкции и модернизации, а также реформы, которые планирует осуществить в рамках процесса вступления в ЕС. Финансовую поддержку в форме грантов и займов будут оказывать на основе выполнения этого плана, что будет подкрепляться рядом условий и графиком выплат. Согласно Рамочной инвестиционной программе для Украины , ЕС будет оказывать поддержку в форме бюджетных гарантий и сочетания грантов и займов от государственных и частных учреждений. Гарантия от Украины будет покрывать риски займов, гарантий, инструментов рынка капитала и других форм финансирования, поддерживающих цели механизма.

, ЕС будет оказывать поддержку в форме бюджетных гарантий и сочетания грантов и займов от государственных и частных учреждений. Гарантия от Украины будет покрывать риски займов, гарантий, инструментов рынка капитала и других форм финансирования, поддерживающих цели механизма. Помощь при вступлении в ЕС и другие меры поддержки, которые помогут Украине согласовать законодательство в соответствии с законодательством Евросоюза, а также выполнить структурные реформы на пути к будущему членству.

Как Фонд будет распределять средства

Общий бюджет в размере 50 миллиардов евро для механизма в Украине будет разделен на 33 миллиарда займов и 17 миллиардов грантов,

– уточнили в Совете ЕС.

Гранты будут выделены с помощью нового специального инструмента, предложенного в контексте среднесрочного пересмотра многолетней финансовой программы (MFF). Займы будут гарантированы запасом собственных ресурсов, подобно текущему финансированию в рамках макрофинансовой помощи "Плюс" (МФП+).

Украина может делать запрос, в рамках Украинского плана, на авансовый платеж в сумме до 7% от вместимости Фонда.

Значительная часть инвестиционной составляющей "Плана Украины" и Украинского инвестиционного рамочного инструмента будет предназначена для осуществления "зеленых" инвестиций. Часть ресурсов Украинского инвестиционного рамочного инструмента будет зарезервирована для поддержки малых и средних предприятий. К слову, план также предусматривает меры по поддержанию эффективности национальных органов власти.

В тексте также предусмотрели возможное промежуточное финансирование, чтобы обеспечить скорейшее поступление средств в Украину. Кроме того, Фонд будет сохранять определенную гибкость с учетом того, что Украина находится в состоянии войны.

Предпосылки для поддержки Украины в рамках Фонда

Предпосылкой для поддержки Украины в рамках механизма будет то, что Украина продолжает поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы, в частности, многопартийную парламентскую систему и верховенство права, а еще гарантировать соблюдение прав человека, в частности, прав лиц, принадлежащих к меньшинствам.

Кроме того, регламент обеспечит надлежащее информирование и консультации парламента и организаций гражданского общества в нашем государстве по разработке и реализации "Украинского плана".

Диалог по финансированию в Украине даст возможность Европейскому парламенту приглашать Комиссию по крайней мере каждые четыре месяца обсуждать внедрение Плана,

– отметили в Совете ЕС.

Для того, чтобы оценить выполнение плана, регламент будет включать табло, которое поможет легко отслеживать прогресс различных качественных и количественных шагов, в частности, обзор социальных, экономических и экологических элементов плана.

Следующие шаги

В Совете ЕС отметили, что опираясь на успех этого предварительного соглашения, участники переговоров будут продолжать работать над более широким пересмотром многолетней финансовой рамки на 2024 – 2027 годы, частью которой является механизм для Украины и Платформа стратегических технологий для Европы (STEP), учитывая достижение согласия как можно скорее.

Кстати, предварительное соглашение подлежит одобрению Советом и Парламентом, прежде чем текст сможет пройти официальную процедуру принятия. После принятия его опубликуют в Официальном журнале ЕС. Вступит в силу на следующий день. Само постановление начнет действовать сразу после вступления в силу.