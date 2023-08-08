Неназванная страна выкупила у Бельгии 50 танков Leopard и передаст их Украине, – СМИ

Неизвестная страна выкупила у бельгийской компании OIP 50 танков Leopard 1, которые будут отправлены в Украину. Несколько экземпляров находятся на капитальном ремонте.

После обновления их направят в Украину через Германию и Италию. Попутно они будут оснащаться новыми системами вооружения. Информации о том, какая страна выкупила танки, пока нет.

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50 танков хранились в ангарах Бельгии.

Отмечают, что бельгийская армия вывела из строя Leopard 1 несколько лет назад. Основной причиной являлись высокие цены. Чтобы сэкономить, армейское руководство решило снять с вооружения всю тяжелую гусеничную технику и заменить ее более легкой бронетехникой на шинах.

50 единиц Leopard 1 с тех пор находились на складе OIP в Турне.

Однако танки так и не попали в список техники, поставляемой Бельгией Украине, поскольку правительство страны считало их слишком дорогими для введения в действие.

В издании также отмечают, что Бельгия продала компании танки "приблизительно по цене одного только старого железа". за 15 000 евро за штуку, поскольку в армии было слишком мало ангаров для размещения списанной техники.

Что нужно знать о Leopard

Этот основной боевой танк второго поколения был разработан и производился в Западной Германии с 1965 по 1984 годы.

Он стал первым германским танком, созданным после Второй мировой войны. Его основным вооружением является 105-мм пушка L7A3 длиной 51 калибр. Также танк вооружен двумя пулеметами.

После модернизации танк получил систему стабилизации, теплозащитный кожух для пушки, гусеницы нового здания со съемными резиновыми подушками, активные инфракрасные приборы наблюдения для водителя и командира.

Ранее Германия, Дания и Нидерланды объявляли, что передадут Украине Leopard 1, выкупленные в промышленности.