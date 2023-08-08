Неназванная страна выкупила у Бельгии 50 танков Leopard и передаст их Украине, – СМИ
Источник:Business Am
Неизвестная страна выкупила у бельгийской компании OIP 50 танков Leopard 1, которые будут отправлены в Украину. Несколько экземпляров находятся на капитальном ремонте.
После обновления их направят в Украину через Германию и Италию. Попутно они будут оснащаться новыми системами вооружения. Информации о том, какая страна выкупила танки, пока нет.
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50 танков хранились в ангарах Бельгии.
Отмечают, что бельгийская армия вывела из строя Leopard 1 несколько лет назад. Основной причиной являлись высокие цены. Чтобы сэкономить, армейское руководство решило снять с вооружения всю тяжелую гусеничную технику и заменить ее более легкой бронетехникой на шинах.
50 единиц Leopard 1 с тех пор находились на складе OIP в Турне.
Однако танки так и не попали в список техники, поставляемой Бельгией Украине, поскольку правительство страны считало их слишком дорогими для введения в действие.
В издании также отмечают, что Бельгия продала компании танки "приблизительно по цене одного только старого железа". за 15 000 евро за штуку, поскольку в армии было слишком мало ангаров для размещения списанной техники.
Что нужно знать о Leopard
- Этот основной боевой танк второго поколения был разработан и производился в Западной Германии с 1965 по 1984 годы.
- Он стал первым германским танком, созданным после Второй мировой войны. Его основным вооружением является 105-мм пушка L7A3 длиной 51 калибр. Также танк вооружен двумя пулеметами.
- После модернизации танк получил систему стабилизации, теплозащитный кожух для пушки, гусеницы нового здания со съемными резиновыми подушками, активные инфракрасные приборы наблюдения для водителя и командира.