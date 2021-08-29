500 человек в рыбацкой лодке: у Италии спасли огромное количество мигрантов

Береговая охрана Италии спасла 539 человек с рыбацкой лодки, которые дрейфовали у острова Лампедуза. Это одна из самых масштабных высадок за последнее время.

Вероятно лодка прибыла из Ливии. Однако среди мигрантов были граждане разных стран, в частности Египта, Сирии и Северной Африки.

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Транспортировать мигрантов к острову помогли 2 судна береговой охраны и таможенный катер итальянской полиции по финансовым преступлениям.

Есть информация о том, что людей перед отправлением могли бить, ведь они имели признаки физического насилия. Одна из версий – мигранты были в заключении.

Кто был в лодке

В лодке были в основном мужчины, однако издание Sky TG24 сообщает также о 3 женщинах и ребенке.

Мэр острова Тото Мартелло заявил, что это одно из самых массовых высаживаний мигрантов на остров.

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