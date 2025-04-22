Огромный арсенал ГРАУ взрывается во Владимирской области: где он расположен на карте

22 апреля во Владимирской области России взрывается 51 арсенал ГРАУ. Он расположен неподалеку от поселка Барсово.

Местные жители утверждают перед тем, как раздались взрывы, они слышали звуки беспилотников. 24 Канал показывает на карте, где именно расположен этот российский арсенал.

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Где расположен 51 арсенал ГРАУ

51 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны России вблизи Барсового Киржачского района – один из крупнейших в России.

Он расположен примерно в 8 километрах от Киржача. По открытым данным, в поселке Барсово проживает чуть более 1000 человек.

Он состоит из 2 частей: микрорайона Мирный и закрытого военного городка воинской части 11785.

Где расположено Барсово, возле которого взорвался 51 арсенал ГРАУ: смотрите на карте

К слову, расстояние оттуда до границы с Украиной составляет примерно 530 километров.