Новое обращение Зеленского, обмен пленными на Херсонщине: основное за 51 день войны

В Украине 15 апреля продолжается 51 день войны. Еще один день отважного сопротивления и противостояния.

24 канал собрал главе события 51 дня войны. Больше – читайте дальше.

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06: 14 эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО собрали ряд фейков, которые российские оккупанты продуцировали 14 апреля. Украинцев призывают быть внимательными и не верить в выдумки врагов.

Так, российские пропагандисты продолжают демонизировать "Правый сектор" и американских ученых. Опровержение абсурдных обвинений Кремля читайте здесь.

02:25 Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что сейчас в Минобороны Украины нет задачи ни подтверждать, ни опровергать информацию о том, что российский крейсер "Москва" затонул. Она объяснила, что во время войны информация – это тоже оружие.

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01:41 Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов. За минувшие сутки на южных рубежах обороны ликвидировали 39 вражеских военных и сожгли 4 единицы их техники.

01:33 После напряженных переговоров с российскими оккупантами удалось договориться об обмене пленными. В районе поселка Посад-Покровское, что на Херсонщине, 4 вражеских солдат обменяли на 5 украинских бойцов.

00:05 Президент Владимир Зеленский в ночь на 15 апреля обратился к украинцам. Главное из его речи:

Несмотря на то, что Россия прикрывается "желанием защитить людей Донбасса", за 50 дней вторжения она показала, что именно Донбасс стал главной мишенью.

Харьков развивался и продолжал быть опрятным городом в течение 80 лет. Однако с началом российского вторжения, в город пришли такие же разрушения, как были во Второй мировой войне.

Россия начала войну против Украины не 24 февраля. Оккупанты пришли на нашу землю еще в 2014 году.

24 февраля мир не был уверен, что украинцы выстоят. Многие советовали покинуть страну. Советовали фактически сдаться. Однако смелость нашего народа недооценили.

Ночное обращение Зеленского за 14 апреля: смотрите видео