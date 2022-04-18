Новая серия в Чернобаевке, первое фото подбитой "Москвы": основное за 54 день войны

В Украине 18 апреля начался 54-й день войны. Это еще один день отважного сопротивления украинцев московскому нашествию.

Основные события дня 24 канал собрал для вас далее. Узнайте о действиях врага и о том, как защищает нашу землю украинская армия.

Накануне Удары ВСУ по врагу и освобождение населенных пунктов на Харьковщине: основное за 53 день войны

06:07 Укрзализныця обнародовала список эвакуационных рейсов на 18 апреля. Время поездов может меняться.

04:00 – № 229/230 Ужгород – Харьков-Пасс;

11:30 – № 229/230 Харьков-Пасс. – Ужгород;

16:30 – № 234/233 Покровск – Чоп;

23:30 – № 234/233 Чоп – Днепр;

22:32 – № 238/237 Одесса-Главная – Ужгород;

11:30 – № 219/220 Запорожье-1 – Львов;

14:30 – № 220/219 Львов – Запорожье-1.

04:47 В укрытиях "Азовстали" скрывается очень много гражданских. Они не верят россиянам, так что боятся выходить, чтобы попытаться эвакуироваться.

03:41 В Херсонской области наши военные уничтожили вражескую разведывательную группу. В Оперативном командовании "Юг" говорят, что россияне хотят возобновить контроль над Александровкой, однако не имеют успеха.

03:05 В Гостомеле приступают к работе по разминированию территории. Объем работы очень большой, оккупанты оставили немало мин, гранат и растяжек.

02:09 Исследователи OSINTtechnical обнародовали первые фото российского крейсера "Москва" после того, как в него попали ракеты. Пока корабль с фото окончательно верифицируют.

Вероятно, фото пожара на "Москве" / твиттер OSINTtechnical

01:27 ВСУ снова "накрыли" вражеские боеприпасы в Чернобаевке – это уже 16-й раз. Этому не помешала даже облачность и плохая погода.

01:26 СМИ впервые пообщались с матерью члена экипажа крейсера "Москва" – речь идет о спасшемся матросе. Несмотря на заверения российских властей, что все хорошо, матрос рассказал родным, что пропали без вести, погибшие и тяжело ранены. Также он подтвердил, что удар был нанесен с суши.

00:53 В Сумскую область прибыла партия автомобилей скорой помощи. Для того чтобы их приобрести, гражданин Швеции продал собственную парусную яхту. Также с покупкой ему помогали медики.