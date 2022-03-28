586 танков, 123 самолета и 17 тысяч погибших: общие потери врага

28 марта 2022 , 10:24
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Источник:

Генштаб ВСУ

В Генштабе ВСУ сообщили об актуальных потерях врага с начала войны 24 февраля. Так, уже более 17 тысяч российских наемников пополнили ряды "двухсотых".

Как отмечают в Генеральном штабе, очень сложно вести точный подсчет, поскольку все еще ведутся боевые действия в "горячих" точках. Но уже можно наверняка сказать о более чем 17 тысячах погибших российских солдат, а также тысячах единиц уничтоженной вражеской техники.

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Общие потери врага по состоянию на 28 марта

  • Личный состав – 17 тысяч человек;
  • Танки – 586 единиц;
  • Боевые бронированные машины – 1694 единицы;
  • Артиллерийские системы – 302 единиц;
  • РСЗО – 95 единиц;
  • Средства ПВО – 54 единиц;
  • Самолет – 123 единиц;
  • Вертолет – 127 единиц;
  • Автомобильная техника – 1150 единиц;
  • Корабли/катера – 7 единиц;
  • Цистерн с топливом – 73 единицы;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 66 единиц;
  • Специальная техника – 21 единиц;
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 единицы.

Ранее в Генштабе отметили, что ВСУ эффективно удерживают врага и ведут оборонительные операции. В частности, речь идет о Восточном, Юго-Восточном, а также Северо-Восточном направлении.

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Автор: Назарій Лазур