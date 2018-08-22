5 миллиардов российских денег "заморожено" швейцарским банком из-за санкций США

Швейцарский банк Credit Suisse, который является одним из крупнейших банков страны, заморозил более 5 миллиардов долларов связанных с Россией из-за новых санкций Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщило агентство Reuters.

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Такие действия банка Credit Suisse подчеркивает страх многих банков перед ограничениями со стороны Вашингтона.

Credit Suisse работает с международными регуляторами, чтобы обеспечить соблюдение санкций, включая санкции против России,

– сказала пресс-секретарь банка.

Отмечается, что такие шаги больше всего ударят по российским олигархам. Швейцария популярна среди богатых россиян за сочетание банковской безопасности, политической стабильности и горнолыжных курортов. Страна стала одним из важнейших направлений денежных потоков из России.

По данным центрального банка России, в 2017 году в Швейцарию поступило около 6,2 миллиарда долларов или 14 процентов от общего объема российского трансграничного оттока.

Напомним, 21 августа Соединенные Штаты расширили санкции против России из-за ее враждебного кибервмешательства. Кроме того, ранее 24 канал сообщал, что 22 августа США введут новые санкции против Кремля из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.



Ожидается, что уже 22 августа вступит в силу первый пакет санкций США. Говорится, прежде всего, о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.