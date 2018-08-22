20:24
22 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
23°C 14°C
  • четверг
    23°C 11°C
  • пятница
    27°C 10°C
  • суббота
    29°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Джигурда управляет картонным роботом. Жириновский дает уроки английского
Вєсті Кремля
21:21, 21 августа
Вести.UA. "Антипотопный" Кличко. Вкусности от Ляшко
Вєсті.UA
20:20, сегодня
Схемы Януковича живут и процветают, или Почему за промахи строителей наказали врачей
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

5 миллиардов российских денег "заморожено" швейцарским банком из-за санкций США

44 Читати новину українською
Credit Suisse заморозил 5 миллиардов российских денег в Швейцарии
Credit Suisse заморозил 5 миллиардов российских денег в Швейцарии / Фото из открытых источников

Швейцарский банк Credit Suisse, который является одним из крупнейших банков страны, заморозил более 5 миллиардов долларов связанных с Россией из-за новых санкций Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Читайте также: Путин назвал новые американские санкции контрпродуктивными

Такие действия банка Credit Suisse подчеркивает страх многих банков перед ограничениями со стороны Вашингтона.

Credit Suisse работает с международными регуляторами, чтобы обеспечить соблюдение санкций, включая санкции против России,
– сказала пресс-секретарь банка.

Отмечается, что такие шаги больше всего ударят по российским олигархам. Швейцария популярна среди богатых россиян за сочетание банковской безопасности, политической стабильности и горнолыжных курортов. Страна стала одним из важнейших направлений денежных потоков из России.

По данным центрального банка России, в 2017 году в Швейцарию поступило около 6,2 миллиарда долларов или 14 процентов от общего объема российского трансграничного оттока.

Напомним, 21 августа Соединенные Штаты расширили санкции против России из-за ее враждебного кибервмешательства. Кроме того, ранее 24 канал сообщал, что 22 августа США введут новые санкции против Кремля из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Ожидается, что уже 22 августа вступит в силу первый пакет санкций США. Говорится, прежде всего, о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.

Теги: Новости США Санкции Новости России Швейцария
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Может ли кроссовер заменить спорткар? Тест-драйв BMW X4 от Авто24
сегодня, 11:00 Может ли кроссовер заменить спорткар? Тест-драйв BMW X4 от Авто24
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Иностранные СМИ: Жена лидера КНДР Ким Чен Ына родила ребенка (Фото)
 3 января 2013 , 10:42
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук