21:01
22 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
23°C 14°C
  • четвер
    23°C 11°C
  • п'ятниця
    27°C 10°C
  • субота
    29°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Джигурда керує картонним роботом. Жириновський дає уроки англійської
Вєсті Кремля
21:16, 21 серпня
Вєсті.UA. "Антипотопний" Кличко. Смаколики віл Ляшка
Вєсті.UA
20:15, сьогодні
Схеми Януковича живуть і процвітають, або Чому за промахи будівельників покарали лікарів
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

5 мільярдів російських грошей "заморожено" швейцарським банком через санкції США

207 Читать новость на русском
Credit Suisse заморозив 5 мільярдів російських грошей в Швейцарії
Credit Suisse заморозив 5 мільярдів російських грошей в Швейцарії / Фото з відкритих джерел

Швейцарський банк Credit Suisse, що є одним з найбільших банків країни, заморозив понад 5 мільярдів доларів пов'язаних з Росією через нові санкції Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомила агенція Reuters.

Читайте також: Путін назвав нові американські санкції контрпродуктивними

Такі дії банку Credit Suisse, підкреслює страх багатьох банків перед обмеженнями з боку Вашингтона.

Credit Suisse працює з міжнародними регуляторами щоб забезпечити дотримання санкцій, включаючи санкцій проти Росії,
– сказала прес-секретар банку.

Зазначається, що такі кроки найбільше вдарять по російських олігархах. Швейцарія популярна серед багатих росіян за поєднання банківської безпеки, політичної стабільності та гірськолижних курортів. Країна стала одним з найважливіших напрямків грошових потоків з Росії.

За даними центрального банку Росії, у 2017 році до Швейцарії надійшли близько 6,2 мільярда доларів або 14 відсотків від загального обсягу російського транскордонного відтоку.

Нагадаємо, 21 серпня Сполучені Штати розширили санкції проти Росії через її вороже кібервтручання. Крім того, раніше 24 канал повідомляв, що 22 серпня США запровадять нові санкції проти Кремля через отруєння у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Очікується, що вже 22 серпня вступить в силу перший пакет санкцій США. Мовиться, перш за все, про введення обмежень на постачання до Росії продукції подвійного призначення.

Теги: Новини США Новини Росії Швейцарія Санкції
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ганьба Білого дому: чи загрожує Трампу політична "смерть"?
сьогодні, 21:00 Ганьба Білого дому: чи загрожує Трампу політична "смерть"?
Борис Немировський
ТОП-3 корисних ґаджети для школярів
сьогодні, 19:31 ТОП-3 корисних ґаджети для школярів
Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
сьогодні, 11:00 Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
Подорожі Україною: неймовірні місця Луганщини, про які Ви не знали
сьогодні, 18:00 Подорожі Україною: неймовірні місця Луганщини, про які Ви не знали
Андрій Шляхтін
США показали українцям приклад, як судити злочинців – Пола Манафорта визнали винним
сьогодні, 17:02 США показали українцям приклад, як судити злочинців – Пола Манафорта визнали винним
Блог Соцмережі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
У Греції на виборах перемогла пропутінська партія
 20 вересня 2015 , 21:53
Мадрид скерував до Каталонії тисячі поліцейських, щоб заблокувати референдум
 22 вересня 2017 , 17:37
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук