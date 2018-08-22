5 мільярдів російських грошей "заморожено" швейцарським банком через санкції США

Швейцарський банк Credit Suisse, що є одним з найбільших банків країни, заморозив понад 5 мільярдів доларів пов'язаних з Росією через нові санкції Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомила агенція Reuters.

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Такі дії банку Credit Suisse, підкреслює страх багатьох банків перед обмеженнями з боку Вашингтона.

Credit Suisse працює з міжнародними регуляторами щоб забезпечити дотримання санкцій, включаючи санкцій проти Росії,

– сказала прес-секретар банку.

Зазначається, що такі кроки найбільше вдарять по російських олігархах. Швейцарія популярна серед багатих росіян за поєднання банківської безпеки, політичної стабільності та гірськолижних курортів. Країна стала одним з найважливіших напрямків грошових потоків з Росії.

За даними центрального банку Росії, у 2017 році до Швейцарії надійшли близько 6,2 мільярда доларів або 14 відсотків від загального обсягу російського транскордонного відтоку.

Нагадаємо, 21 серпня Сполучені Штати розширили санкції проти Росії через її вороже кібервтручання. Крім того, раніше 24 канал повідомляв, що 22 серпня США запровадять нові санкції проти Кремля через отруєння у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.



Очікується, що вже 22 серпня вступить в силу перший пакет санкцій США. Мовиться, перш за все, про введення обмежень на постачання до Росії продукції подвійного призначення.