6 500 гривен в єПідтримці: сколько украинцев уже получили помощь от государства

В Украине начались выплаты помощи в размере 6 500 гривен по программе єПідтримка. Ее получили уже более 500 тысяч украинцев.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко. Следует отметить, что получить помощь могут те, кто потерял работу из-за войны, или те, кто вынужденно покинул свои дома.

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Более 500 тысяч украинцев получили 6 500 гривен в "єПідтримці"

По словам Лещенко, в это сложное время государство и в дальнейшем будет продолжать осуществлять выплаты пенсий, зарплат и социальных выплат.

Особое внимание уделено поддержке тех, кто из-за варварской войны потерял работу и был вынужден покинуть дома. Уже начались выплаты 6 500 гривен в рамках программы "єПідтримка". Выплаты получили уже более 500 тысяч украинцев,

– отметил он.

Министр финансов также подчеркнул, что все органы исполнительной власти, подчиненные Минфину, работают в тесной кооперации и продолжают выполнять свои функции в режиме военного положения.

Как получить 6 500 гривен

Авторизуйтесь в "Дие" и выберите услугу "єПідтримка";

Нажмите "Получить помощь";

Ожидайте зачисления средств.

Отметим, получить денежную выплату могут все наемные работники, за которых уплачивается ЕСВ, и ФЛП всех групп из населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия.

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