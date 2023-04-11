Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его мнению, этот визит не является провалом, но точно не победа. Французскому лидеру, вероятно, не удалось решить задачи, которые он ставил перед собой.

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Европа может давить на Китай

Гудков отметил, что Макрону не удалось повлиять на позицию Китая. А удалось ли Си Цзиньпину повлиять на позицию президента Франции, это мыувидим впоследствии.

Главным инвестором Китая является Европейский союз, а не США. Соединенные Штаты являются торговыми партнером КНР, между этими странами существует большой товарооборот. Инвестиции же Пекин получает в большей степени европейские. Именно поэтому вместе с Макроном в Китай прибыли 50 французских бизнесменов.

"Это весомый рычаг давления на Китай, и Европа его пока недостаточно эффективно использует", – подчеркнул оппозиционер.

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У Пекина есть собственные серьезные проблемы

Сейчас в Китае производятся практически все модели автомобили, кроме самых дорогих.

Это свидетельствует о высоком технологическом уровне китайской автомобильной промышленности. Франция же является страной, которая создает много машин и производятся они на китайских конвейерах. И это касается не только этой промышленности. Поэтому зависимость Китая от Европы огромна,

– подчеркнул собеседник.

Несмотря на отсутствие определенного результата от визита Макрона в Пекин, диалог между Францией и Китаем полезен. Но пока с наскока не удалось согласовать все вопросы между странами.

Китай имеет свои серьезные проблемы – и не только политические и территориальные, но и экономические и технологические. Он не может игнорировать мнение ведущих мировых держав,

– заметил оппозиционный политик.

Тем более Франции, которая входит в G7 и является 7-й экономикой мира. Кроме того, это ядерное государство.

"С Пекином Франции нужно выстраивать более длительный, более системный диалог, чтобы влиять на него. Но и вреда от этого визита тоже нет", – резюмировал Геннадий Гудков.

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