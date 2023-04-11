Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. На його думку, цей візит не є провалом, але й точно не перемога. Французькому лідеру, ймовірно, не вдалося вирішити завдання, які він ставив перед собою.
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Європа може тиснути на Китай
Гудков зауважив, що Макрону не вдалося вплинути на позицію Китаю. А чи вдалося Сі Цзіньпіну вплинути на позицію президента Франції, ми це побачимо згодом.
Головним інвестором Китаю є Європейський Союз, а не США. Сполученні Штати є торговельним партнером КНР, між цими країнами існує великий товарообіг. А інвестиції Пекін отримує більшою мірою європейські. І саме тому разом з Макроном до Китаю прибули 50 французьких бізнесменів.
"Це вагомий важіль тиску на Китай, і Європа його поки що недостатньо ефективно використовує", – підкреслив опозиціонер.
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Пекін має власні серйозні проблеми
В Китаї зараз виготовляються практично всі моделі автомобілі, крім найдорожчих.
Це свідчить про високий технологічний рівень китайської автомобільної промисловості. А Франція є країною, яки створює багато машин і виготовляються вони на китайських конвеєрах. І це стосується не тільки цієї промисловості. Тому залежність Китаю від Європи є величезною,
– наголосив співрозмовник.
Попри відсутність певного результату від візиту Макрона до Пекіну, діалог між Францією та Китаєм є корисним. Але поки що з наскоку не вдалось узгодити всі питання між країнами.
Китай має власні серйозні проблеми – і не тільки політичні та територіальні, але й економічні та технологічні. Він не може ігнорувати думку провідних світових держав,
– зауважив опозиційний політик.
Тим більш Франції, яка входить до G7, та є 7-ю економікою світу. Крім того, це ядерна держава.
"З Пекіном Франції потрібно вибудовувати більш тривалий, більш системний діалог, щоб впливати на нього. Але й шкоди від цього візиту також немає", – резюмував Геннадій Гудков.
Про що домовився Еммануель Макрон в Пекіні
- Президент Франції прибув до Китаю разом з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. 6 квітня Макрон провів в Пекіні зустріч з Сі Цзіньпіном. Однією з цілей візиту Макрона було переконати керівництво Китаю вплинути на Росію.
- Очільник Франції висловив сподівання, що Пекіну вдасться повернути "Росію до розуму" і переконає "всіх за стіл переговорів". Проте, як зазначають західні ЗМІ, Сі Цзіньпін не змінив свого ставлення до країни-агресорки і не виявив підтримки щодо ініціативи Макрона.
- Водночас за припущенням західних журналістів, китайський лідер, ймовірно, заохочував Макрона вдатися до протистояння зі Сполученими Штатами. Адже Китай вважає Францію своїм союзником в Європі, і планує разом з нею створити коаліцію проти США.
- По завершенні візиту Еммануель Макрон зробив гучну заяву. На його думку, Європа має менше залежати від Сполучених Штатів, а також їй потрібно залишатись відсторонь від конфлікту між США та Китаєм довкола Тайваню.