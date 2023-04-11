Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. На його думку, цей візит не є провалом, але й точно не перемога. Французькому лідеру, ймовірно, не вдалося вирішити завдання, які він ставив перед собою.

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Європа може тиснути на Китай

Гудков зауважив, що Макрону не вдалося вплинути на позицію Китаю. А чи вдалося Сі Цзіньпіну вплинути на позицію президента Франції, ми це побачимо згодом.

Головним інвестором Китаю є Європейський Союз, а не США. Сполученні Штати є торговельним партнером КНР, між цими країнами існує великий товарообіг. А інвестиції Пекін отримує більшою мірою європейські. І саме тому разом з Макроном до Китаю прибули 50 французьких бізнесменів.

"Це вагомий важіль тиску на Китай, і Європа його поки що недостатньо ефективно використовує", – підкреслив опозиціонер.

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Пекін має власні серйозні проблеми

В Китаї зараз виготовляються практично всі моделі автомобілі, крім найдорожчих.

Це свідчить про високий технологічний рівень китайської автомобільної промисловості. А Франція є країною, яки створює багато машин і виготовляються вони на китайських конвеєрах. І це стосується не тільки цієї промисловості. Тому залежність Китаю від Європи є величезною,

– наголосив співрозмовник.

Попри відсутність певного результату від візиту Макрона до Пекіну, діалог між Францією та Китаєм є корисним. Але поки що з наскоку не вдалось узгодити всі питання між країнами.

Китай має власні серйозні проблеми – і не тільки політичні та територіальні, але й економічні та технологічні. Він не може ігнорувати думку провідних світових держав,

– зауважив опозиційний політик.

Тим більш Франції, яка входить до G7, та є 7-ю економікою світу. Крім того, це ядерна держава.

"З Пекіном Франції потрібно вибудовувати більш тривалий, більш системний діалог, щоб впливати на нього. Але й шкоди від цього візиту також немає", – резюмував Геннадій Гудков.

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