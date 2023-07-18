6 "Калибров" и 25 дронов-камикадзе: в ВСУ описали последствия ночной атаки по Югу
Источник:ОК "Юг"
Ночью россияне снова коварно атаковали Юг Украины. Враг организовал атаку "Шахедами" в несколько волн и вдобавок выпустил ракеты "Калибр".
В ОК "Юг" рассказали, что россияне выпустили по Югу "Шахеды" и 6 ракет "Калибр" из Черного моря. Ракетная атака была направлена именно по Одессе.
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Сколько ракет удалось сбить
Силы ПВО уничтожили все ракеты, выпущенные оккупантами по Украине. Относительно "Шахедов" – 21 дрон уничтожили на подлете с моря в Одесской области, еще 4 – в небе над Николаевской.
В ОК "Юг" сообщили, что атака врага была направлена на то, чтобы выявить и истощить силы ПВО.
Несколько волн ударных дронов были направлены на обнаружение и истощение сил противовоздушной обороны. А после того из акватории Черного моря по Одессе выпущены "Калибры",
– говорится в сообщении.
В Николаевской области есть попадания
Также в Николаеве оккупанты попали в объект промышленности, произошло возгорание. Пожар оперативно потушили пожарные. Без пострадавших.
Также есть последствия падения обломков. К сожалению, обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбивания повреждены объекты портовой инфраструктуры и несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина – его госпитализировали в больницу.
Что известно об обстреле Украины 18 июля
- В 0:42 в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в Одесской, Николаевской и Херсонской областях есть угроза применения врагом ударных БПЛА из Черного моря. Впоследствии в регионах была объявлена воздушная тревога.
- Около 2 ночи в Николаеве и Одессе раздались первые взрывы. В Николаеве сообщили о пожаре.
- В 2:29 в Воздушных силах объявили, что происходит комбинированная атака. В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской областях разлетались беспилотники. В Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Харьковской и Кировоградской областях возникла угроза применения баллистического вооружения. Впоследствии в Харьковской области дополнительно объявили об атаке беспилотниками.
- В 3:48 В Херсонской и Одесской области предупредили о ракетной опасности – россияне запустили "Калибр" из акватории Черного моря. Через короткое время в Одесской области звучали громкие звуки взрывов. Теперь известно, что это была работа сил ПВО, успешно сбивших все ракеты.