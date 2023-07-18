6 "Калибров" и 25 дронов-камикадзе: в ВСУ описали последствия ночной атаки по Югу

Ночью россияне снова коварно атаковали Юг Украины. Враг организовал атаку "Шахедами" в несколько волн и вдобавок выпустил ракеты "Калибр".

В ОК "Юг" рассказали, что россияне выпустили по Югу "Шахеды" и 6 ракет "Калибр" из Черного моря. Ракетная атака была направлена ​​именно по Одессе.

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Сколько ракет удалось сбить

Силы ПВО уничтожили все ракеты, выпущенные оккупантами по Украине. Относительно "Шахедов" – 21 дрон уничтожили на подлете с моря в Одесской области, еще 4 – в небе над Николаевской.

В ОК "Юг" сообщили, что атака врага была направлена ​​на то, чтобы выявить и истощить силы ПВО.

Несколько волн ударных дронов были направлены на обнаружение и истощение сил противовоздушной обороны. А после того из акватории Черного моря по Одессе выпущены "Калибры",

– говорится в сообщении.

В Николаевской области есть попадания

Также в Николаеве оккупанты попали в объект промышленности, произошло возгорание. Пожар оперативно потушили пожарные. Без пострадавших.

Также есть последствия падения обломков. К сожалению, обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбивания повреждены объекты портовой инфраструктуры и несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина – его госпитализировали в больницу.

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