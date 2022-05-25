6 крупных десантных и 2 ракетных корабля России продолжают терроризировать Одесщину, – ОК "Юг"

По данным оперативного командования "Юг" ситуация в Одесской области стабильная и контролируемая. Однако 8 российских судов продолжают терроризировать регион в Черном море.

В Одесской области проходят контрдиверсионные мероприятия. В частности, удалось разоблачить мужчину, который проводил активную пророссийскую агитацию в соцсетях, дискредитировал Вооруженные Силы Украины и поддерживал российскую агрессию. В условиях военного положения ему грозит пожизненное заключение.

Заметьте Устанут идти, – Арестович заверил, что "по земле" Запорожью ничего не угрожает

Какова ситуация в Черном море

Вражеская корабельная группировка почти не изменилась в количестве. В настоящее время 8 вражеских судов продолжают терроризировать Одесскую область в районе побережья Черного моря.

В количественных показателях корабельной группировки противника изменений почти нет – 6 крупных десантных и 2 ракетных корабля продолжают терроризировать ситуацию в северо-западной части Черного моря,

– говорится в сообщении оперативного командования "Юг".

Однако те черноморские моряки, которые вовлечены в войну против Украины, отказываются выполнять боевые задания из-за аварийного состояния кораблей.

Российские оккупанты, боясь за свои корабли, усиливают противовоздушную оборону. В частности, оккупанты в северо-западной части Крыма разворачивают два дополнительных зенитных ракетных дивизиона С-400.

В оперативном командовании "Юг" отметили, что российские кафиры угрожая ракетными ударами, пытаются восстановить свои силы и ресурсы для продолжения войны.

Активность оккупантов в Черном море: последние новости

Главной потерей оккупантов в Черном море в апреле был флагман черноморского флота – крейсер "Москва", который уничтожили украинские противокорабельные ракеты "Нептун". Однако и май без потерь не прошел – Вооруженные Силы Украины 12 мая подбили российское судно "Всеволод Бобров", которое двигалось в направлении Змеиного.

В тот же день спутники Maxar Technology зафиксировали утопленное российское судно у острова Змеиный. Им оказался десантный катер типа Serna.

Однако, по данным издания "Крым.Реалии", две трети действующих подлодок Черноморского флота России находятся в Черном море. Две лодки, то есть треть, размещены у причалов в Южной бухте во временно оккупированном Крыму.

В частности, оккупанты вывели в море фрегат "Адмирал Макаров". Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук выразил надежду, что и это судно "встретится с "Москвой". Также Братчук отметил, что подготовки к высадке десанта в Одесской области сейчас не видят, однако риски есть".

Интересно – Марченко об освобождении Херсона от оккупантов: смотрите видео