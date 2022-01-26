6 место в Европе: Украина поднялась в рейтинге самых сильных армий мира
26 января 2022 , 15:04Читати новину українською
Источник:Global Firepower
Украинская армия – одна из самых сильных в мире. ВСУ поднялись в соответствующем рейтинге и сейчас занимают 6 строчку в Европе.
В общем мировом рейтинге наше государство занимает 22 строчку. Отметим, что Вооруженным силам Украины удалось подняться на 3 позиции с осени 2021 года.
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Самые сильные армии в Европе:
- Франция – 7 место в мировом рейтинге;
- Великобритания – 8 место;
- Италия – 11 место;
- Германия – 16 место;
- Испания – 19 место;
- Украина – 22 место.
Армия США – самая сильная в мире
Американская армия возглавляет список самых сильных в мире. Следом за ней – Россия. На третьей строчке – вооруженные силы Китая. Далее в списке – войска Индии, Японии и Южной Кореи.
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