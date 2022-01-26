6 место в Европе: Украина поднялась в рейтинге самых сильных армий мира

Украинская армия – одна из самых сильных в мире. ВСУ поднялись в соответствующем рейтинге и сейчас занимают 6 строчку в Европе.

В общем мировом рейтинге наше государство занимает 22 строчку. Отметим, что Вооруженным силам Украины удалось подняться на 3 позиции с осени 2021 года.

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Самые сильные армии в Европе:

Франция – 7 место в мировом рейтинге;

Великобритания – 8 место;

Италия – 11 место;

Германия – 16 место;

Испания – 19 место;

Украина – 22 место.

Армия США – самая сильная в мире

Американская армия возглавляет список самых сильных в мире. Следом за ней – Россия. На третьей строчке – вооруженные силы Китая. Далее в списке – войска Индии, Японии и Южной Кореи.

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