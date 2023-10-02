6 миллионов долларов взятки руководителям НАБУ и САП: не сел никто, все обвиняемые пошли на сделку

Судьи Высшего антикоррупционного суда утвердили соглашение между прокурором САП и бывшим первым заместителем начальника ГУ ГНС в Киеве Николаем Ильяшенко по делу о подкупе за 6 миллионов долларов руководителей антикоррупционных органов. Он стал последним фигурантом дела, который пошел на сделку со следствием.

Обвиняемый признал себя виновным в мошенничестве и соучастии в предоставлении взятки. Ильяшенко был назначен 5 лет условно без конфискации имущества.

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Обвиняемый освобожден от отбывания наказания в виде 5 лет лишения свободы с испытанием и определен испытательный срок продолжительностью 3 года.

Отмечают, что согласно соглашению обвиняемый взял на себя обязанности сотрудничать в другом уголовном производстве по тяжкому и особо тяжкому преступлению, которое расследуется НАБУ, а также обеспечить перечисление 50 миллионов гривен в поддержку Вооруженных Сил Украины.

Больше о других фигурантах

! Также впервые судом принято решение о выплате вознаграждения обличителю. Следовательно, Евгению Шевченко выплатят 13,3 миллиона гривен.

Все четыре фигуранта дела признали свою вину:

Елена Мазурова получили свой условный приговор в 2021 году, а взамен согласилась дать обличительные показания на других обвиняемых.

В 2023 году на сделку пошли адвокат Андрей Кича и эксминистр Николай Злочевский.

По условиям соглашений, Кича, Злочевский и Ильяшенко уплатили 680 миллионов гривен на дроны для военных, а Злочевский дополнительно предоставил благотворительную помощь для армии на 160 миллионов гривен.

Саму взятку в 6 миллионов долларов еще в апреле 2022 года по решению суда передали ССО.

В результате все обвиняемые получили обвинительные приговоры и судимости, но никто не сел в тюрьму. В то же время дело принесло около 1 млрд грн на нужды военных,

– отметили в Центре противодействия коррупции.

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