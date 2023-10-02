6 миллионов долларов взятки руководителям НАБУ и САП: не сел никто, все обвиняемые пошли на сделку

2 октября 2023, 12:55
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Источник:

ВАКС

Судьи Высшего антикоррупционного суда утвердили соглашение между прокурором САП и бывшим первым заместителем начальника ГУ ГНС в Киеве Николаем Ильяшенко по делу о подкупе за 6 миллионов долларов руководителей антикоррупционных органов. Он стал последним фигурантом дела, который пошел на сделку со следствием.

Обвиняемый признал себя виновным в мошенничестве и соучастии в предоставлении взятки. Ильяшенко был назначен 5 лет условно без конфискации имущества.

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Обвиняемый освобожден от отбывания наказания в виде 5 лет лишения свободы с испытанием и определен испытательный срок продолжительностью 3 года.

Отмечают, что согласно соглашению обвиняемый взял на себя обязанности сотрудничать в другом уголовном производстве по тяжкому и особо тяжкому преступлению, которое расследуется НАБУ, а также обеспечить перечисление 50 миллионов гривен в поддержку Вооруженных Сил Украины.

Важно! Также впервые судом принято решение о выплате вознаграждения обличителю. Следовательно, Евгению Шевченко выплатят 13,3 миллиона гривен.

Больше о других фигурантах

Все четыре фигуранта дела признали свою вину:

  • Елена Мазурова получили свой условный приговор в 2021 году, а взамен согласилась дать обличительные показания на других обвиняемых.
  • В 2023 году на сделку пошли адвокат Андрей Кича и эксминистр Николай Злочевский.

По условиям соглашений, Кича, Злочевский и Ильяшенко уплатили 680 миллионов гривен на дроны для военных, а Злочевский дополнительно предоставил благотворительную помощь для армии на 160 миллионов гривен.

Саму взятку в 6 миллионов долларов еще в апреле 2022 года по решению суда передали ССО.

В результате все обвиняемые получили обвинительные приговоры и судимости, но никто не сел в тюрьму. В то же время дело принесло около 1 млрд грн на нужды военных,
отметили в Центре противодействия коррупции.

Главное о деле подкупа

  • В июне 2020 года антикоррупционные органы задержали экскеровщицу одного из департаментов ГФС Украины Елену Мазурову, бывшего первого заместителя начальника ГУ ГНС в Киеве Николая Ильяшенко и одного из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, Андрея Кичу.
  • Их поймали "с поличным" на передаче 5 миллионов долларов, которые назначались руководителю САП Назару Холодницкому.
  • По данным следствия, у него хотели "купить" снятие подозрения с эксминистра Злочевского по делу о хищении стабилизационного кредита Реал Банка.
  • В июле 2020 года подозрение заочно получил и сам Злочевский.

Автор: Анастасія Лукашевська