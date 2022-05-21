6 пакет санкций и разблокировка портов: Зеленский созвонился с премьером Италии Драги
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Вся Европа и цивилизованный мир поддерживают Украину в ее борьбе с Россией. В частности, речь идет и об Италии.
Зеленский созвонился с премьером Италии Драги
Так, премьер-министр Италии Марио Драги собирался поговорить с президентом Украины. 21 мая телефонный звонок прошел. Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем твиттере.
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Во время звонка Зеленский и Драги обсудили следующие вопросы :
- сотрудничество двух стран в оборонной отрасли
- необходимость принятия 6-го пакета санкций против России
- разблокировка украинских портов
Созвонились по инициативе Марио Драги. Поговорили о сотрудничестве в оборонной отрасли, необходимости ускорения 6-го пакета санкций и разблокирования украинских портов,
– отметил Зеленский.
Президент добавил, что поблагодарил Италию за безоговорочную поддержку Украины на пути в Европейский Союз.
Италия разработала план прекращения войны
Министерство иностранных дел Италии с участием правительства государства разработало свой план мира и урегулирование ситуации в Украине. Он включает не только прекращение огня в Украине, но и сотрудничество с международными партнерами, в частности Евросоюзом, G7 и ООН.
Этот документ уже передали генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу.
План имеет 4 этапа, состоящих из следующих пунктов:
- прекращение огня, о котором следует договориться во время боевых действий, а также ликвидация линии боевых столкновений под надзором ООН;
- вступление Украины за короткий срок в Европейский Союз и его нейтральный статус без присоединения к НАТО;
- соглашение между Украиной и Россией о территориях Донбасса и временно оккупированного Крыма для разрешения противоречий за международно признанными границами;
- новый многосторонний договор о мире и безопасности в Европе, который должен обеспечить контроль за вооружениями и предотвращение конфликтов.
Заметим, в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили , что Италия предложила свое видение прекращения войны. В настоящее время в украинском МИД изучают эти предложения.
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