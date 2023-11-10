60 оккупантов и куча техники ушли к Кобзону: Силы обороны ударили ракетами по вражеской колонне
В Херсонской области Силы обороны устроили россиянам ад. Они ударили 10 ноября по колонне оккупантов.
Удар по колонне оккупантов произошел возле села Гладковка. Об этом сообщили источники 24 Канала в Силах обороны.
Смотрите также Правильное соревнование между ГУР и СБУ за цели в Крыму: военное обозрение от Свитана
Что известно об ударе по россиянам
По колонне оккупантов ударили в 13:40 10 ноября. Били ракетой по колонне автотранспорта. Это произошло на окраине села Гладковка Скадовского района Херсонской области.
Результаты мощные: погибли до 25 человек, ранены до 30 человек. Уничтожен склад боекомплекта и 8 единиц разного военно-технического имущества.
Есть видео ударов – там четко зафиксированы как сами удары, так и их результаты. От метких выстрелов наших защитников начинается детонация боеприпасов и россияне быстро убегают, унося раненых. Кстати, ролик смонтирован под известную песню.
Обстрел россиян возле Гладковки: смотрите видео (внимание, есть нецензурная лексика!)
Где село Гладковка в Херсонской области: показываем на карте
Это временно оккупированный левый берег, где хозяйничают россияне. Впрочем, им осталось не так долго: их пропагандисты даже начали обратный отсчет.
Смотрите также Украина методически уничтожает Черноморский флот, – политтехнолог разобрал операцию ГУР в Крыму
Другие успешные операции на фронте
День 10 ноября был богат хорошими новостями.
- Вечером Русский добровольческий корпус показал видео того, как был уничтожен российский подполковник ФСБ во время рейда в Брянскую область. Его машину обстреляли, а он погиб на месте.
- А утром были поражены российские малые десантные катера – катер более старого проекта "Акула" и более нового – "Серна". Есть также видеоролик поражения. Эти суда использовали для оккупации Змеиного, но восстановить их уже нельзя.