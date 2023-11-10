60 оккупантов и куча техники ушли к Кобзону: Силы обороны ударили ракетами по вражеской колонне

В Херсонской области Силы обороны устроили россиянам ад. Они ударили 10 ноября по колонне оккупантов.

Удар по колонне оккупантов произошел возле села Гладковка. Об этом сообщили источники 24 Канала в Силах обороны.

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Что известно об ударе по россиянам

По колонне оккупантов ударили в 13:40 10 ноября. Били ракетой по колонне автотранспорта. Это произошло на окраине села Гладковка Скадовского района Херсонской области.

Результаты мощные: погибли до 25 человек, ранены до 30 человек. Уничтожен склад боекомплекта и 8 единиц разного военно-технического имущества.

Есть видео ударов – там четко зафиксированы как сами удары, так и их результаты. От метких выстрелов наших защитников начинается детонация боеприпасов и россияне быстро убегают, унося раненых. Кстати, ролик смонтирован под известную песню.

Обстрел россиян возле Гладковки: смотрите видео (внимание, есть нецензурная лексика!)

Где село Гладковка в Херсонской области: показываем на карте

Это временно оккупированный левый берег, где хозяйничают россияне. Впрочем, им осталось не так долго: их пропагандисты даже начали обратный отсчет.



Горячий привет россиянам от Сил обороны / Скриншот 24 Канала

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Другие успешные операции на фронте

День 10 ноября был богат хорошими новостями.