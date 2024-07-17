Почти 700 тысяч: почему и куда убегает население из России

Издание The Bell провело расследование и опубликовало данные, что из России после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года выехали и не вернулись по меньшей мере 666 тысяч человек.

Эксперты говорят, что произошел серьезный отток умных россиян. По мнению главы благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольги Романовой, которое она высказала в эфире 24 Канала, от этого стране-агрессору стало только лучше.

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Почему России выгоден такой побег

Ольга Романова рассказала, что одаренные люди в России не стремятся занимать высокие должности в Кремле. Туда идут исключительные те, кто готов соглашаться со всем бредом и выполнять все приказы. Грубо говоря, сладко и глубоко "подлизываться". Соответственно то, что более 666 тысяч образованных россиян сбежали из России, только на руку путинскому режиму.

Чем больше дураков, тем легче управлять,

– подчеркнула председатель благотворительного фонда "Русь сидящая".

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Куда выехали россияне

Издание The Bell пишет, что расследование базировалось на анализе официально опубликованных данных, заявлений чиновников и дипломатов, а также статистических данных каждой из приемных стран. Чтобы их получить, журналисты направили запросы в миграционные и статистические органы около 70 стран.

Среди государств-лидеров, куда приехали россияне, ожидаемо оказались безвизовые направления вроде Армении – 110 тысяч, Казахстана – 80 тысяч, Грузии – 74 тысячи. Неожиданно в лидерах также оказались США, куда направились более 48 тысяч россиян.

В топе популярности также Израиль – туда поехали около 80 тысяч. Однако не все из них остались в стране, а точное количество тех, кто вернулся, установить не удалось.

Относительно государств Евросоюза, по данным статистики, россияне чаще всего выезжали в Германию – 36 тысяч, Латвию – 18 тысяч, Испанию – 16 тысяч, Нидерланды – 12 тысяч. Около 30 тысяч россиян перебрались в Сербию.