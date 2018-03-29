16:41
29 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-1°C
1°C -2°C
  • пятница
    4°C -1°C
  • суббота
    10°C 4°C
  • воскресенье
    13°C 7°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Плачевная компенсация за смерть. Недруги
Вєсті Кремля
23:49, 28 марта
Вести.UA. Тюремное творчество Савченко. Чиновники едут на клубнику в Польшу
Вєсті.UA
20:58, 28 марта
ЦРУ
09:30, 28 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Каштаны и Берёзки: роскошь для избранных
Згадати все
20:05, 26 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

6 лет назад произошла трагедия, шокировавшая всю Украину: как живут сегодня ее фигуранты

787 Читати новину українською
6 лет назад умерла Оксана Макар
6 лет назад умерла Оксана Макар / podrobnosti.mk.ua

29 марта прошло ровно шесть лет со дня смерти Оксаны Макар. В 2012 году в Николаеве три молодчика изнасиловали 18-летнюю девушку, а затем, скрывая преступление, пытались задушить и сжечь ее. В результате Оксана получила ожоги 55% тела и через три недели после инцидента умерла в Донецком ожоговом центре от остановки сердца.

Как пишет николаевское издание "Новости N", о сегодняшней жизни фигурантов этого дела известно немного.

Читайте также: Садист Макар работает в колонии сантехником, – ГПС

По информации журналистов, Максим Присяжнюк и Артем Погосян, которые были признаны виновными в изнасиловании и убийстве Макар и которые за это получили 15 и 14 лет лишения свободы соответственно, пока отбывают наказание в колониях.

Отмечается, что в соответствии с так называемым "законом Савченко", им пересмотрели сроки пребывания за решеткой и сократили их на год, поэтому Погосян должен освободиться в 2025 году, Присяжнюк – в 2026-м.

Оксана Макар, вбивство, жертви, Миколаїв Убийцы Оксаны Макар: Максим Присяжнюк, Евгений Краснощек, Артем Погосян

А главный виновник трагедии, по версии следствия, Евгений Краснощек, который получил пожизненное наказание, никаких поблажек не получил, передает ресурс.

Как отмечает издание, одиозная мать Оксаны Макар – Татьяна Суровицкая – в 2016 году пыталась похитить детские вещи из магазина, была задержана, правда после этого случая она исчезла из поля зрения СМИ.

Читайте также: Мать Оксаны Макар говорит, что не покупала салон красоты

Оксана Макар, вбивство, жертви, Миколаїв, суровицька
Мать Оксаны Макар – Татьяна Суровицкая

Кроме того, в этом деле участвовал еще благодетель из Германии Рейко Опитц: его Суровицкая обвиняла в том, что он забрал все собранные на лечение Оксаны деньги. Впоследствии СБУ выяснила, что мужчина был причастен к финансированию террористических организаций, поэтому с 2013 года ему запрещен въезд в Украину.

И только о судьбе самой Оксаны Макар достоверно известно все ... Мы побывали на могиле Оксаны, которая располагается на центральной аллее кладбища в селе Шевченково под Николаевом. Стоит отметить, что могила ухоженная – на заборе висят венки, в большой вазе – два засохших цветка. Приезжает ли на могилу мать, или за ней ухаживают коммунальные службы, как за такой, которая размещается на Аллее славы, неизвестно. На памятнике висит фото Оксаны, сделанное, скорее всего, за несколько лет до смерти – девочка прижимает к лицу то ли хомячков, то ли морских свинок,
– добавляется в материале.

Читайте также: Краснощек: Я душил Макар, чтобы спасти ей жизнь

Похороны Оксаны Макар под Николаевом: видео

Также в статье подчеркивается, что даже через 6 лет никто так и не смог ответить на вопрос, кто убил Оксану Макар: о происхождении смертельного костра, на котором практически заживо сгорела девушка, ничего не известно.

"Под давлением общественности и бременем резонанса правоохранители так и не ответили на целый ряд вопросов, а сегодня, спустя некоторое время и после большого количества резонных событий, это уже никого не интересует", – резюмируют журналисты.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Николаева Жертвы Оксана Макар
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Росія давно програла війну в Україні, і ви про це знаєте, – звернення до Захарченко
сегодня, 15:01 Росія давно програла війну в Україні, і ви про це знаєте, – звернення до Захарченко
Олексій Чибісов 2762
Кто выслал российских дипломатов из страны: полный перечень
сегодня, 14:01 Кто выслал российских дипломатов из страны: полный перечень
5794
Радіорозвідники та снайпери потребують допомоги
сегодня, 12:01 Радіорозвідники та снайпери потребують допомоги
Народний проект 1367
Администрация Трампа должна обратить внимание на коррупцию в Украине, – Washington Times
сегодня, 09:30 Администрация Трампа должна обратить внимание на коррупцию в Украине, – Washington Times
616
Катастрофа в России
сегодня, 09:00 Катастрофа в России
Іван Яковина 1755
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук