6 лет назад произошла трагедия, шокировавшая всю Украину: как живут сегодня ее фигуранты

29 марта прошло ровно шесть лет со дня смерти Оксаны Макар. В 2012 году в Николаеве три молодчика изнасиловали 18-летнюю девушку, а затем, скрывая преступление, пытались задушить и сжечь ее. В результате Оксана получила ожоги 55% тела и через три недели после инцидента умерла в Донецком ожоговом центре от остановки сердца.

Как пишет николаевское издание "Новости N", о сегодняшней жизни фигурантов этого дела известно немного.

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По информации журналистов, Максим Присяжнюк и Артем Погосян, которые были признаны виновными в изнасиловании и убийстве Макар и которые за это получили 15 и 14 лет лишения свободы соответственно, пока отбывают наказание в колониях.

Отмечается, что в соответствии с так называемым "законом Савченко", им пересмотрели сроки пребывания за решеткой и сократили их на год, поэтому Погосян должен освободиться в 2025 году, Присяжнюк – в 2026-м.

Убийцы Оксаны Макар: Максим Присяжнюк, Евгений Краснощек, Артем Погосян

А главный виновник трагедии, по версии следствия, Евгений Краснощек, который получил пожизненное наказание, никаких поблажек не получил, передает ресурс.

Как отмечает издание, одиозная мать Оксаны Макар – Татьяна Суровицкая – в 2016 году пыталась похитить детские вещи из магазина, была задержана, правда после этого случая она исчезла из поля зрения СМИ.

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Мать Оксаны Макар – Татьяна Суровицкая

Кроме того, в этом деле участвовал еще благодетель из Германии Рейко Опитц: его Суровицкая обвиняла в том, что он забрал все собранные на лечение Оксаны деньги. Впоследствии СБУ выяснила, что мужчина был причастен к финансированию террористических организаций, поэтому с 2013 года ему запрещен въезд в Украину.

И только о судьбе самой Оксаны Макар достоверно известно все ... Мы побывали на могиле Оксаны, которая располагается на центральной аллее кладбища в селе Шевченково под Николаевом. Стоит отметить, что могила ухоженная – на заборе висят венки, в большой вазе – два засохших цветка. Приезжает ли на могилу мать, или за ней ухаживают коммунальные службы, как за такой, которая размещается на Аллее славы, неизвестно. На памятнике висит фото Оксаны, сделанное, скорее всего, за несколько лет до смерти – девочка прижимает к лицу то ли хомячков, то ли морских свинок,

– добавляется в материале.

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Похороны Оксаны Макар под Николаевом: видео

Также в статье подчеркивается, что даже через 6 лет никто так и не смог ответить на вопрос, кто убил Оксану Макар: о происхождении смертельного костра, на котором практически заживо сгорела девушка, ничего не известно.

"Под давлением общественности и бременем резонанса правоохранители так и не ответили на целый ряд вопросов, а сегодня, спустя некоторое время и после большого количества резонных событий, это уже никого не интересует", – резюмируют журналисты.