6 років тому сталася трагедія, що шокувала всю Україну: як живуть сьогодні її фігуранти

29 березня минуло рівно шість років з дня смерті Оксани Макар. У 2012 році у Миколаєві три молодики зґвалтували 18-річну дівчину, а потім, приховуючи злочин, намагалися задушити та спалити її. Внаслідок цього Оксана отримала опіки 55% тіла та за три тижні після інциденту померла в Донецькому опіковому центрі від зупинки серця.

Як пише миколаївське видання "Новини N", про сьогоднішнє життя фігурантів цієї справи відомо небагато.

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За інформацією журналістів, Максим Присяжнюк і Артем Погосян, яких було визнано винними у зґвалтуванні та вбивстві Макар і які за це отримали 15 і 14 років позбавлення волі відповідно, наразі відбувають покарання в колоніях.

Зазначається, що відповідно до так званого "закону Савченко", їм переглянули терміни перебування за гратами та скоротили їх на рік, відтак Погосян повинен звільнитися в 2025 році, Присяжнюк – в 2026-му.



Вбивці Оксани Макар: Максим Присяжнюк, Євген Краснощок, Артем Погосян

Натомість головний винуватець трагедії, за версією слідчтва, Євген Краснощок, який отримав довічне покарання, ждодних поблажок не отримав, передає ресурс.

Як зазначає видання, одіозна мати Оксани Макар – Тетяна Суровицька – в 2016 році намагалася викрасти дитячі речі з магазину, і її було затримано, щоправда після цього випадку вона зникла з поля зору ЗМІ.

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Мати Оксани Макар – Тетяна Суровицька

Крім того, у цій справі брав участь ще благодійник з Німеччини Рейко Опітц: його Суровицька звинувачувала в тому, що він забрав всі зібрані на лікування Оксани гроші. Згодом СБУ з’ясувала, що чоловік був причетним до фінансування терористичних організацій, тому з 2013 року йому заборонено в'їзд до України.

І тільки про долю самої Оксани Макар достеменно відомо все… Ми побували на могилі Оксани, яка розташовується на центральній алеї кладовища в селі Шевченкове під Миколаєвом. Варто відзначити, що могилу доглянуто – на огорожі висять віночки, у великій вазі – дві засохлі квітки. Чи приїжджає на могилку мати, або за нею доглядають комунальні служби, як за такою, що розміщується на Алеї слави, невідомо. На пам'ятнику висить фото Оксани, зроблене, найімовірніше, за кілька років до смерті – дівчинка притискає до обличчя чи то хом'ячків, то чи морських свинок,

– додається у матеріалі.

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Похорон Оксани Макар під Миколаєвом: відео

Також у статті підкреслюється, що навіть через 6 років ніхто так і не зміг відповісти на питання, хто вбив Оксану Макар: про походження смертельного багаття, на якому практично заживо згоріла дівчина, нічого не відомо.

"Під тиском громадськості і тягарем резонансу правоохоронці так і не відповіли на цілу низку питань, а сьогодні, через деякий час і після великої кількості резонних подій, це вже нікого не цікавить", – резюмують журналісти.