7 человек ранены в результате ракетного удара по многоквартирному дому в Донецкой области

Сегодня утром, 13 апреля, в результате вражеского ракетного удара по многоквартирному дому в Донецкой области по меньшей мере 7 человек получили ранения.

Оккупанты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру на территории Украины. Отмечается, что главная тактика врага сейчас – убивать и терроризировать гражданское население.

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Войска РФ обстреливают города и деревни по всей линии фронта. Сегодня оккупанты нанесли удар по Авдеевке и Великой Новоселке.

В Авдеевке в результате обстрела повреждены жилой дом и объекты городской инфраструктуры. Сообщается о 7 раненых жителях. В Великой Новоселке враги попали в частный дом. Его владелица получила легкую контузию.

В Донецкой ОВА отмечают, что все преступления россиян против украинского народа тщательно фиксируются Там добавили, что за все содеянное РФ понесет заслуженное наказание.

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