Окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру на території України. Зазначається, що головна тактика ворога зараз – вбивати і тероризувати цивільне населення.

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Війська РФ обстрілюють міста і села по всій лінії фронту. Сьогодні окупанти завдали удару по Авдіївці та Великій Новосілці.

В Авдіївці внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок та об'єкти міської інфраструктури. Повідомляється про 7 поранених мешканців. У Великій Новосілці вороги влучили у приватний будинок. Його власниця отримала легку контузію.

У Донецькій ОВА зазначають, що всі злочини росіян проти українського народу ретельно фіксуємо. Там додали, що за все скоєне РФ понесе заслужене покарання.

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