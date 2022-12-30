7 дронов шли на Киев, – Кличко рассказал о ночной атаке "Шахидами"

После утренней массированной атаки, враг продолжил свое нападение в ночь на 30 декабря. Оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе иранского производства.

В частности, 7 беспилотников летели на Киев. О ситуации в столице рассказал мэр города Виталий Кличко.

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Все дроны, которые направлялись на Киев, удалось сбить

В общей сложности 7 дронов-камикадзе хотели атаковать Киев. 2 из них были сбиты на подлете к столице, еще 5 — над городом, говорит Виталий Кличко.

В результате падения обломков пострадавших нет. Однако в Голосеевском районе повреждены окна в жилом доме, а также в одном нежилом здании.

Что известно о ночной атаке территорий Украины дронами-камикадзе

В целом по Украине враг выпустил 16 дронов. Они атаковали с юго-восточного и северного направлений.

Чтобы обойти украинские ПВО, оккупанты пытались использовать русло Днепра. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Однако планы россиян в очередной раз провалились. Все 16 беспилотников были уничтожены украинскими защитниками.

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