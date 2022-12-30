7 дронов шли на Киев, – Кличко рассказал о ночной атаке "Шахидами"
Источник:Виталий Кличко
После утренней массированной атаки, враг продолжил свое нападение в ночь на 30 декабря. Оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе иранского производства.
В частности, 7 беспилотников летели на Киев. О ситуации в столице рассказал мэр города Виталий Кличко.
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Все дроны, которые направлялись на Киев, удалось сбить
В общей сложности 7 дронов-камикадзе хотели атаковать Киев. 2 из них были сбиты на подлете к столице, еще 5 — над городом, говорит Виталий Кличко.
В результате падения обломков пострадавших нет. Однако в Голосеевском районе повреждены окна в жилом доме, а также в одном нежилом здании.
Что известно о ночной атаке территорий Украины дронами-камикадзе
В целом по Украине враг выпустил 16 дронов. Они атаковали с юго-восточного и северного направлений.
Чтобы обойти украинские ПВО, оккупанты пытались использовать русло Днепра. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Однако планы россиян в очередной раз провалились. Все 16 беспилотников были уничтожены украинскими защитниками.
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Накануне враг устроил очередную массированную атаку: коротко о главном
- Около 8 утра сирены известили об опасности по всей стране. Началась массированная ракетная атака.
- Во многих регионах страны начались масштабные обесточивания. Некоторые – для того, чтобы уменьшить повреждение энергосистемы в случае разрушений, другие – вынужденные.
- Есть прилеты по объектам энергетической инфраструктуры Львова, Харькова и Одессы. В то же время украинские защитники сбили 54 ракеты из 69, что спасло страну от гораздо более мощных разрушений.
- Самая сложная ситуация со светом была на Западе страны, в Одесской области и в Киеве. В частности, в столице 40% потребителей остались без света, сообщал накануне мэр города.