Под прицелом России снова энергоинфраструктура: сколько "Шахедов" сбили на Юге

Ночью 30 марта оккупанты снова атаковали Украину ракетами и "Шахедами". Всего оккупанты выпустили 15 дронов-камикадзе.

На Юге под прицелом агрессора в очередной раз была энергетическая инфраструктура. Сколько "Шахедов" сбили этой ночью, сообщили в Воздушных силах, передает 24 Канал.

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Где и сколько "Шахедов" сбили, есть ли разрушения и пострадавшие

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Командующий Воздушных сил сообщил, что ночью 30 марта враг ударил по Донецкой области 4 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, а также беспилотниками с мыса Чауда (Крым). Всего зафиксированы пуски 15 ударных БПЛА "Shahed-136/131".

Девять из них были уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины в пределах Херсонской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областей,

– отметил Николай Олещук.

Агрессор продолжил дроновой террор Юга и Юго-Востока.

Под прицелом врага вновь была энергетическая инфраструктура,

– подчеркнули в Силах обороны.

ПВО работала более 3 часов. "Шахеды" маневрировали несколькими областями, пытаясь как разоблачать, так и обходить средства противовоздушной обороны.

В операционной зоне Сил обороны Юга наши защитники результативно отработали по 7 дронам. В частности, 4 сбили в небе на Днепропетровщине, 2 – в Одесской области и 1 – на Херсонщине.

Попаданий не допущено, однако в Днепропетровской области обломки сбитого беспилотника упали на территории элеватора. Вспыхнул пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. Критических разрушений и пострадавших не зафиксировано,

– отметили в Силах обороны Юга.

Обратите внимание! Накануне, днем 29 марта, оккупанты атаковали Одессу 2 управляемыми авиационными ракетами. Их сбила ПВО.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. Так, уже известно о 4. В частности, пострадали 3 детей – 15, 12 и 10 лет. Троих травмированных госпитализировали, один ребенок лечится амбулаторно.