Ровно 7 лет назад оккупанты впервые обстреляли украинских военных с территории России

Российские регулярные войска близ города Гуково Ростовской области 11 июля 2014 года открыли огонь из "Градов" по позициям украинских воинов. Эту дату называют одним из самых черных дней в истории ВСУ.

На позициях находились 24, 72 и 79 бригады, а также – группа пограничников. Активист Сергей Стерненко написал, что лагерь, где находились бойцы, буквально сравняли с землей. Он был расположен под селом Зеленополье Луганской области.

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Несколько десятков защитников погибли

Погибли по меньшей мере 37 защитников Украины. Около 120 человек получили ранения. Кроме того, оккупанты уничтожили значительное количество техники.

Стерненко вспомнил про Дмитрия Сырбу – пограничника, с которым дружил в колледже. Ему было всего 20 лет.

К слову, его брат теперь тоже служит пограничником.



Погибший Дмитрий Сырба и его брат / Фото Сергея Стерненко

Другие погибшие

Пресс-служба 24 ОМБр привела полный список погибших: