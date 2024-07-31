На Львовщине пассажирка туристического автобуса забыла на заправке в туалете 7-летнего сына

Во Львовской области пассажирка туристического автобуса забыла на заправке в туалете 7-летнего сына. Она возвращалась из Италии с тремя детьми.

Правоохранителей вызвала администрация заправки. В полиции рассказали, что мать с детьми проехала почти 2 тысячи километров.

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Что известно об инциденте на Львовщине

Мать с тремя детьми возвращалась из Италии на туристическом автобусе, почти 2 000 километров позади, неудивительно, что усталость берет свое и несколько снижает внимательность. И вот, почти добравшись до дома, совершили санитарную остановку на одной из автозаправочных станций Львовской области, а поехав дальше, не заметили, что 7-летний Матвей остался в туалете,

– рассказали правоохранители.

Они сообщили об инциденте мать Матвея и вместе с полицией ждали отца, который выехал из Львовской области, чтобы забрать ребенка.

Мать из-за усталости забыла 7-летнего сына на заправке: смотрите видео

Правоохранители призвали заботиться о безопасности самых дорогих.

Кстати, во Львовской области 20 июля в полицию обратилась мать 11-летней девочки, ведь ребенок не вернулся домой.

Девочку нашли только на 8-й день поисков без сознания за почти 6 километров от дома в одном из местных лесных массивов. Врачи смогли стабилизировать состояние ребенка после острого истощения и обезвоживания.